Messi'nin peçeteye imzalanan ilk sözleşmesi açık artırmada

Küçük peçetenin hikayesi, futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olan ve bugün Inter Miami'de forma giyen "Leo" Messi'nin portrelerinde anlatılmıştı.





Futbol tarihine geçen küçük bir peçete üzerine yazılı bu sözleşme, açık artırmaya çıkarılmadan önce New York'ta sergilenmeye başladı.Koleksiyoncular, kağıt parçasının değerinin 300 bin ila 500 bin sterlin arasında olduğunu tahmin ediyor.Sözleşme, Aralık 2000'de Barselona'da bir tenis kulübünde kulübün spor direktörü Carles Rexach ile menejerler Josep Minguella ve Horacio Gaggioli arasındaki bir toplantıda imzalanmıştı.Carles Rexach, basit bir peçete üzerine mavi mürekkeple "kendi sorumluluğu altında ve farklı görüşlere rağmen, kararlaştırılan miktarlara uymamız koşuluyla, oyuncu Lionel Messi ile sözleşme imzalamayı kabul ettiğini" yazmıştı.Daha sonra resmi bir sözleşme hazırlandı ancak Arjantinli menejer Horacio Gaggioli, açık artırmada satmaya karar verdiği anlaşmanın bu ilk kanıtını yaklaşık 25 yıl sakladı.Messi, 2021 yılına kadar forma giydiği FC Barcelona ile 10 kez İspanya, 4 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 474 ??gol ile kulübün en fazla skor kaydeden futbolcusu oldu.Spor analistleri, "Messi'nin kariyerinin başlangıcı burada belgeleniyor." diyerek, peçete kağıdının beklenen fiyattan daha değerli olduğunu söylüyor.Peçete, New York'tan sonra 16-19 Mart'ta Paris'te, 24-26 Mart'ta da Londra'da sergilenecek, 18-27 Mart tarihleri ??arasında da internet üzerinden açık arttırmayla satışa sunulacak.Geçtiğimiz aralık ayında, Arjantin'in Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki zaferi sırasında Messi'nin giydiği 10 numaralı altı formadan oluşan set, Sotheby's'de düzenlenen açık artırmada 7,8 milyon dolara satılmıştı.