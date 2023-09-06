Meta, Kanada'nın ardından bazı ülkelerde Facebook haberlere erişimi kaldırıyor

Meta, Aralık 2023'ten itibaren İngiltere, Fransa ve Almanya'da özel Facebook Haber sekmesini kaldırıyor.





Şirket, İngiltere, Fransa ve Almanya'da, Facebook'ta yer imleri bölümünde haberleri öne çıkaran özel bir sekme olan Facebook Haberleri Aralık ayı başında kullanımdan kaldıracağını açıkladı.





Öte yandan kullanıcılar, haber makalelerinin bağlantılarını ve içeriklerini yayınlayabilecekleri Facebook hesaplarına ve sayfalarına erişmeye devam edebilecek.





KANADA'DA YASAKLANMIŞTI





Kanada'da çıkarılan Çevrimiçi Haber Yasası'nın ardından Meta, Kanada'da Facebook ve Instagram üzerinden haberlere erişimi sona erdirmişti.





Kanada Miras Bakanı Pascale St-Onge, Google ve Facebook'un Kanada'daki tüm dijital reklam gelirlerinin yüzde 80'ini elde ettiğini hatırlatmış, diğer ülkelerin de benzer yasalar çıkarmayı düşündüklerini kaydetmişti.





"İNSANLARI GÜVENİLİR BİLGİYE BAĞLAMA TAAHHÜDÜMÜZ"





Öte yandan dezenformasyonla mücadele ettiğini belirten Meta, "Bu durum, insanları platformlarımızdaki güvenilir bilgilere bağlama taahhüdümüzü etkilemez.





Uygulamalarımızdaki viral yanlış bilgileri inceleyen ve derecelendiren, partizan olmayan Uluslararası Doğrulama Ağı tarafından sertifikalandırılmış bağımsız üçüncü taraf teyitçilerle çalışıyoruz.





Dünya çapında 60'tan fazla dilde içerik inceleyen 90'dan fazla bağımsız doğrulama kuruluşuyla ortaklık kurarak tüm platformlar arasında en büyük küresel doğrulama ağını oluşturduk.





Yanlış bilginin yayılmasıyla mücadele etmek için 2016'dan bu yana doğrulama çabalarımızı destekleyen programlara 100 milyon dolardan fazla katkıda bulunduk ve bu alana yatırım yapmaya devam edeceğiz ." ifadelerini kullandı.