Faydalı diye içiyoruz ama sağlığımızı tehdit ediyor! Arıtma sularındaki gizli tehlike

İçtiğimiz suyun kaynağı ve içerisindeki mineraller sağlığımız için büyük önem taşıyor. Özellikle böbrek hastalıkları için hayati önemi bulunan suyu güven vermeyen yerlerde içmek tehlikeli durumlara yol açabiliyor. 90'lı yıllarda başlayan su arıtma cihazları günümüzde de sıklıkla kullanılıyor. Bu cihazların pratik olması kullanımının yaygınlaşmasını sağlıyor.







90'lı yıllarda başlayan su arıtma cihazları günümüzde de sıklıkla kullanılıyor. Bu cihazların pratik olması kullanımının yaygınlaşmasını sağlıyor. Arıtılmış su tüketiminin kalp, damar ve kemik sağlığı problemleri, hipertansiyon, okul çağındaki çocuklarda büyüme geriliği, diş çürükleri ve yetişkin nüfusta bazı kanser türleri gibi birçok hastalığa neden olabileceği belirtiliyor. Arıtma cihazları alınacağı zaman uluslararası gıda sertifikası olmasına dikkat etmek gerekiyor. Satılan birçok cihazın uluslararası gıda sertifikası bulunmuyor.







Bu da sağlığı büyük ölçüde tehdit ediyor. Suların arıtma işlemini tam olarak yapamaması suyun içerisinde kalan mikrop ve bakterilerin vücuda girmesine neden oluyor. Kirlenmiş sular bağışıklığı düşürerek enfeksiyonlara neden oluyor. Arıtma cihazı kullanan kişilerin cihazlarının bakımını düzenli olarak yaptırması gerekiyor. Bakımı aksatılan cihazlar suları yeterli miktarda temizleyemiyor. Pet şişelerde içilen sular da kanserojen özellikler taşıyarak ciddi sağlık problemlerine neden oluyor. Özellikle güneş ışığında beklemiş olan suların kesinlikle içilmemesi gerekiyor. Suyu cam şişeden içmek yapacağınız en sağlıklı tercih olarak görülüyor















Ancak doğru filtreler kullanıldığında ve rutin bakımlar yapıldığında arıtma suyu içmenin çeşitli faydaları da mevcut.









