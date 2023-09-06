Faydalı diye içiyoruz ama sağlığımızı tehdit ediyor! Arıtma sularındaki gizli tehlike

İçtiğimiz suyun kaynağı ve içerisindeki mineraller sağlığımız için büyük önem taşıyor. Özellikle böbrek hastalıkları için hayati önemi bulunan suyu güven vermeyen yerlerde içmek tehlikeli durumlara yol açabiliyor. 90'lı yıllarda başlayan su arıtma cihazları günümüzde de sıklıkla kullanılıyor. Bu cihazların pratik olması kullanımının yaygınlaşmasını sağlıyor.
90'lı yıllarda başlayan su arıtma cihazları günümüzde de sıklıkla kullanılıyor. Bu cihazların pratik olması kullanımının yaygınlaşmasını sağlıyor. Arıtılmış su tüketiminin kalp, damar ve kemik sağlığı problemleri, hipertansiyon, okul çağındaki çocuklarda büyüme geriliği, diş çürükleri ve yetişkin nüfusta bazı kanser türleri gibi birçok hastalığa neden olabileceği belirtiliyor. Arıtma cihazları alınacağı zaman uluslararası gıda sertifikası olmasına dikkat etmek gerekiyor. Satılan birçok cihazın uluslararası gıda sertifikası bulunmuyor.
Bu da sağlığı büyük ölçüde tehdit ediyor. Suların arıtma işlemini tam olarak yapamaması suyun içerisinde kalan mikrop ve bakterilerin vücuda girmesine neden oluyor. Kirlenmiş sular bağışıklığı düşürerek enfeksiyonlara neden oluyor. Arıtma cihazı kullanan kişilerin cihazlarının bakımını düzenli olarak yaptırması gerekiyor. Bakımı aksatılan cihazlar suları yeterli miktarda temizleyemiyor. Pet şişelerde içilen sular da kanserojen özellikler taşıyarak ciddi sağlık problemlerine neden oluyor. Özellikle güneş ışığında beklemiş olan suların kesinlikle içilmemesi gerekiyor. Suyu cam şişeden içmek yapacağınız en sağlıklı tercih olarak görülüyor
Ancak doğru filtreler kullanıldığında ve rutin bakımlar yapıldığında arıtma suyu içmenin çeşitli faydaları da mevcut.
Su ihtiyacını damacana su ile karşılayanların evlerinde/ofislerinde ne kadar içme suyu kaldığını sürekli takip etmeleri gerekir. Tabii bu takibi yaparken mağdur olmamak için yeni siparişin ne kadar sürede gelebileceğini de aşağı yukarı hesaplamak önemlidir. Arıtma suyu tercih edenler ise diledikleri an içme suyuna kolayca ulaşabilirler.
Su ihtiyacını damacana su ile karşılayanların evlerinde/ofislerinde ne kadar içme suyu kaldığını sürekli takip etmeleri gerekir. Tabii bu takibi yaparken mağdur olmamak için yeni siparişin ne kadar sürede gelebileceğini de aşağı yukarı hesaplamak önemlidir. Arıtma suyu tercih edenler ise diledikleri an içme suyuna kolayca ulaşabilirler.
Her meyvenin ve sebzenin farklı bir yıkanma şekli var ancak buradaki püf nokta temiz su. İster yapraklı sebze, ister kabuklu meyve olsun, bol temiz suyla yıkanan besinler değerini de koruyor. Musluktan akan suyun temizliği yediğiniz meyvenin ve yaptığınız yemeğin lezzetinde de değişim yaratıyor. Su arıtma cihazlarındaki ters osmoz filtre sistemi, musluk suyunuzda depolama ve su hatlarının düzenli temizlenmemesi ve eskimesinden kaynaklı bulunabilecek tortu, klor, ağır metal gibi kirleticileri suyunuzdan arındırıyor.
Böylece musluğunuzdan akan suyu gönül rahatlığıyla içebiliyor; sebze ve meyvelerinizi temiz suyla yıkayabiliyorsunuz. Öte yandan arıtılmış su, su ısıtıcısı, çaydanlık, kahve makinesi ve ütü gibi eşyalarda kireç oluşumunu da azaltır. Böylelikle su ile teması olan küçük ev aletlerinizi de kirecin zararlarından korur.