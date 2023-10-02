Meteoroloji 20 kent için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta ve Doğu Karadeniz’de yarın günün ilk saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve şiddetli olarak devam etmesi beklenen yağışlara karşı vatandaşları uyarıda bulundu.



SEL VE HEYELAN UYARISI



MGM’den yapılan yazılı açıklama şöyle:



* “Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülen kuvvetli yağışların; 03.10.2023 Salı günü ilk saatlerden itibaren Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon’da kuvvetli, Giresun’un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olarak devam etmesi beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”



YURDUN DOĞUSUNDA KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR



MGM’den yapılan açıklamaya göre, yarın Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Elazığ, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.



Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerekiyor.



BİR UYARI DA ADANA, OSMANİYE VE HATAY İÇİN



MGM’den yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Adana’nın güneyi, Osmaniye ile Hatay’ın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.