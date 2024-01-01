Meteoroloji'den 47 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini yayımladı.



Sosyal medya hesabından paylaşılan 7 günlük hava durumu tahminllerine göre yağışlar hafta boyu sürecek.



47 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR



Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre salı günü yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. İşte sağanak yağış beklenen o iller;



Kırklareli, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Ankara, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Çorum, Giresun, Sivas, Nevşehir.