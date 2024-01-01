Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji'den 47 ile sağanak yağış uyarısı /01 Ocak 2024 23:20

Meteoroloji'den 47 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 47 ilde sağanak yağış bekleniyor. İşte il il güncel hava durumu tahminleri...

SHABER3.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşılan 7 günlük hava durumu tahminllerine göre yağışlar hafta boyu sürecek.

47 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre salı günü yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. İşte sağanak yağış beklenen o iller;

Kırklareli, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Ankara, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Çorum, Giresun, Sivas, Nevşehir.
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