İran’ın BRICS üyeliği resmen başladı

Sözcü'de yer alan habere göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.



İran’ın BRICS üyeliğinin başlamasına dair Kenani, daha önce imzalanan anlaşma kapsamında ülkesinin BRICS’e üye olarak kabul edildiğini, 1 Ocak 2024 itibarıyla resmi üyeliğin de başladığını aktardı.



Kenani, BRICS’in yeni üyelerin katılımıyla uluslararası denklemde yeni bir önem kazandığını savunarak ülkesinin çok taraflılığa önem verdiğini ve bu çerçevede fırsatları değerlendirdiğini dile getirdi.



BRICS GENİŞLİYOR



İsmini üye ülkelerin İngilizcedeki adlarının baş harflerinden alan BRICS, üyeleri arasında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini amaçlıyor.



Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in 2009'da düzenlenen ilk zirvede temellerini attığı topluluk, 2010'da Güney Afrika'nın katılımıyla son halini aldı.



BRICS İş Konseyinin raporuna göre, üye ülkelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) 56 trilyon doları geçiyor ve küresel hasılanın yüzde 31,5'ini oluşturuyor. Buna göre bu oranın 2030'a gelindiğinde yüzde 50'ye ulaşması öngörülüyor.



Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde ağustos ayında düzenlenen, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın BRICS üyeliğine davet edildiği açıklanmıştı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaklaşık 30 ülkenin BRICS'e katılmak istediğini bildirmişti.