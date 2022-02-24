Samanyolu Haber /Gündem / Metin Özkan'ın para çaldığına dair haberlere erişim engeli /24 Şubat 2022 11:39

Metin Özkan'ın para çaldığına dair haberlere erişim engeli

MHP'ye yakın gazeteci Metin Özkan'ın bir kadının çantasından para çaldığı görüntülerle ilgili haberlere erişim engeli getirildi.

Gazeteci Metin Özkan, hırsızlık yaparken kameraya yakalandı; ‘montaj’ dedi

Yandaş Gazeteci Metin Özkan‘ın, Aralık 2021’de bir restoranda aynı masayı paylaştığı Ufuk Enginler isimli kadının çantasından para çaldığı iddia edilen haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 23 Şubat 2022 tarih ve 2022/2306 sayılı kararı ile erişime engellendi.

Engelli Web'in duyurduğuna göre engel getirilen haberler arasında Cumhuriyet, Yeni Çağ ve Gazete Duvar'ın haberleri yer alıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski basın danışmanı Metin Özkan, İstanbul Kemerburgaz Göktürk’teki Mastercheff restoranında Aralık 2021’de, Ufuk Enginler isimli kadının çantasından 700 dolar para aldığı öne sürülen görüntülerle gündeme gelmişti. Özkan, iddianın sosyal medyada yayılmasının ardından görüntüler için "montaj" diyerek kamera kayıtlarını yalanlamıştı.

Haberlerde sözü geçen çantanın sahibi Ufuk Enginler, “Metin Özkan’dan şikayetçi olmadım. Biraz siyasi tarafından çekindim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı olmasından. Allah’a havale ettim. Benim kendisiyle bir tanışıklığım yok. Tesadüfen ortak arkadaşlarımızın olduğu bir masadaydı. CNN’de bir yayına gelmiş galiba. Çıkışta ortak arkadaşlarımız olduğun için aynı masaya oturduk. Ben onu tanımıyorum yani” demişti.
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