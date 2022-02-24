Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’nın Ukrayna harekatı piyasaları vurdu: Doların 14 TL barajı yıkıldı /24 Şubat 2022 11:30

Rusya’nın Ukrayna harekatı piyasaları vurdu: Doların 14 TL barajı yıkıldı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı hareket piyasaları olumsuz etkiledi. Dün 13.81’den kapanan dolar, piyasaların açılmasını ardından kısa sürede 14.20 liraya kadar çıktı. Gram altın da 900 liraya yaklaştı.

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 Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekat sonrasında dolar kuru yükselişe geçti. Dün 13.81’den kapanan dolar, 14.20 liraya kadar çıktı. Euro ise 16 lira sınırında.

Dolar/TL paritesi Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekat sonrasında yükselişe geçti. Dolar/TL iki ayın ardından ilk defa 14 seviyesinin üzerine çıktı. Piyasaların açılmasının ardından dolar 14.20’ye kadar çıkanken, euro ise 16 liraya yaklaştı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8460 lira, euronun satış fiyatı ise 15,6940 lira olmuştu.

GRAM ALTIN 900 LİRA SINIRINDA
Ons altın, Ukrayna’ya yapılan saldırı sonrası 1949 dolara kadar yükseldi. Gram altın fiyatları da ons altınla birlikte hareketlenme yaşadı. Güne 848 liradan başlayan gram altın kısa sürede 885 liranın üzerine çıktı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE
Rusya’nın saldırısından petrol fiyatları da olumsuz etkilendi. Brent petrol yüzde 4.5’in üzerinde değer kazanarak 99 dolar seviyesine çıktı. Rusyanın saldırısı sonrası kripto para piyasalarında büyük düşüş meydana geldi. Bitcoin yüzde 9’a yakın düşüşle 35 binin altına gerilerken, Ethereum yüzde 10’a yakın düşüşle 2 bin 376 dolar, Dogecoin yüzde 10 oranında düşüşle 0.1185 dolardan alıcı buluyor.
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