Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'ye iade edilecek mi? Sedat Peker'den flaş açıklamalar /24 Şubat 2022 11:28

Türkiye'ye iade edilecek mi? Sedat Peker'den flaş açıklamalar

İsmail Saymaz kaleme aldığı bugünkü yazısında hakkında hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Sedat Peker'in açıklamalarına yer verdi.

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Yurt dışında bulunan ve yayınladığı videolarla AK Parti hükmetini hedef alan  Sedat Peker son dönemde sessizliğe bürünmüştü. Sedat Peker’in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat’ta kırmızı bülten çıkarıldı. Gazeteci İsmail Saymaz Kırmızı Bülten çıkarılmasının ardından Sedar Peker'e yakın bir isme ulaştı ve Peker'in açıklamalarına yer verdi.

"ALLAHIN KADERİNİ YAŞAYACAĞIM"
İsmail Saymaz'ın yazısında yer verdiği Sedar Peker'in açıklamaları şu şekilde:

"BAE yetkilileri beni bilgilendirmedi. Türkiye'deki avukatlarımı bilgilendiren makam yok. Hiçbir şey hukuka uygun olmadığı için iade edilir miyim, edilmez miyim tarzındaki soruya verebilecek cevabım yok. Her şeye hazırım.

İlk yurtdışına çıktığım zaman rahmetli annem ve babam bile yüzümü görmek için bu kadar çaba sarf etmedi. Hükümetin şahsıma duyduğu sevgi beni aşırı mutlu etti. Hesabı çok iyi yaptım. Onlar da yapmıştır. Şimdi doğru olan, Allahın planını beklemek ve sonucunu yaşayıp görmek. İade olsam da olmasam da Allahın kaderini yaşayacağım."
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