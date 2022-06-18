Samanyolu Haber /Gündem / Metiner'den Arınç'a cevap: 'Kişisel hatalarım olabilir ama bunları araştırmak haram' /18 Haziran 2022 09:44

Metiner'den Arınç'a cevap: 'Kişisel hatalarım olabilir ama bunları araştırmak haram'

Arınç-Metiner arasındaki kavgada söz sırası Mehmet Metiner'deydi. Bir televizyonda canlı yayına katılan Mehmet Metiner "Ben bir insanım. Kişisel hatalarım, günahlarım olabilir" dedi. Ancak bu hata ve günahların araştırılmasının haram olduğunu söyledi.

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TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın sert ifadelerle yüklendiği eski AKP milletvekili Mehmet Metiner ‘çark’ etti. Arınç’ın dün yaptığı yazılı açıklama sonrası sosyal medya hesabından, “Bu akşam saat 20.30’da Haber Global’de katılacağım programda kimin korkak olup olmadığını, senin de kimin ağzıyla konuştuğunu bir bir anlatacağım. Yüreğin yetiyorsa bağlanır karşımızda konuşursun. Bekliyorum.” diyen Metiner, programda ise şu ifadeleri kullandı:

“Ben açık yüreklilikle söyleyeyim. Ben bir insanım. Kişisel hatalarım, günahlarım olabilir ama veremeyeceğim hiç bir hesabım yok. Bugüne kadar islami öğretiden dolayı hiç kimsenin gizlisini saklısını araştırmadım. Çünkü tecessüs haramdır. Şu an müslüman ahlakı üzerinden bana ders vermeye kalkışan o zat-ı muhtereme cevap veriyorum. Başkasının gizlisini saklısını araştırmak haramdır. Bu yolla elde edilmiş her bilgi haramdır.”

Bülent Arınç, Türk Demokrasi Vakfı toplantısındaki konuşmasına tepki gösteren eski AKP milletvekili Mehmet Metiner’e ağır ifadelerle yüklenmişti. “Kifayetsiz muhteris ve müfteri Metiner, sözüm sana!” diyen Bülent Arınç, “İnsan omurgası 33 kemikten oluşur. Seninki ise yalan, iftira hasetten ibaret üç kıkırdaktan müteşekkil. Özel hayatın, dünün ve bugünün ile alakalı bildiklerimi ailene hürmeten konuşmuyorum. ” ifadelerini kullanmıştı.
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