Samanyolu Haber /Gündem / Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı evinde ölü bulundu /18 Haziran 2022 09:48

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı evinde ölü bulundu

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar evinde ölü bulundu. Çağlar’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

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Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar (46), adliyeye gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Çağlar’ın telefonu açmasına üzerine evine polis gönderildi. Eve gelen polis Çağlar’ı ölü buldu.
 
Çağlar’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar’ın ölümü üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar’ın, 17.06.2022 günü saat 16.15 sıralarında ikametinde, yakınları tarafından hareketsiz bir şekilde yatarken görülmesi üzerine durum Yıldızevler Şehit Adnan Kılıçoğlu Polis Merkez Amirliğine ihbar edilmiştir. Olayın Cumhuriyet Başsavcılığımıza iletilmesi akabinde görevlendirilen Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısı tarafından merhumun ikametinde incelemeler yapılmış, akabinde adli tıp kurumunda otopsi işlemleri tamamlanmıştır. Yapılan incelemeler ve otopsi işlemi sonucunda ilk belirlemelere göre ölümün harici bir nedenden kaynaklanmadığı, şüpheli bir durumun olmadığı anlaşılmıştır. Soruşturma Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.
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