Polisten vekile tehdit: 'Haddini bileceksin, adam gibi konuş lan'

Ankara’nın merkezi Kızılay’da daha önce tabelasına müdahale edilerek Türkçeleştirilen Somalili restoranında bu kez de “renkler” nedeniyle polisin tacizi yaşandı. Polisin, daha önce “Sizi burada istemiyoruz” diyerek baskın düzenlediği Somalili Mohamed Isse Abdullahı’n işlettiği dükkanın tabela açılışına da müdahale etti. Müdahaleye itiraz eden DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, Yeneroğlu’nun ayrılmasından sonra hiçbir resmi belge göstermeden “Renkleri rahatsız edici” diyerek tabelanın renkli yerlerini zorla beyaza boyattı.







Medyascope’tan Cansu Timur ve Senem Büyüktanır’ın haberine göre; yaklaşık üç yıldır polis baskınlarına maruz kalan Somalilere ait dükkana tabela asılmasına yine polis müdahale etti. Planlanan açılış saatinden kısa süre önce dükkana gelen polisler açılışı engellemeye çalışırken, DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu ile bir polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, gazetecilerin görüntü almasını da engellemeye çalıştı.





POLİSTEN MİLLETKİLİNE: ‘HADDİNİ BİLECEKSİN’

Polisin müdahalesine karşı çıkan Yeneroğlu bir polis ile tartıştı. “Kızılay’ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz, hukuksuz talimatları uygulamayacaksınız, haddinizi bileceksiniz” diyen Yeneroğlu’na polis, “Haddini sen bileceksin, o parmağını sallamayacaksın” diyerek cevap verdi.







O tartışma kameralara şöyle yansıdı:





Yeneroğlu: Kızılay’ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz, haddinizi bileceksiniz





Polis: Haddini sen bileceksin, o parmağını sallamayacaksın.





Yeneroğlu: Sizin gibi tipler, hukuka uymayan tiplere zamanı geldiğinde senin gibilere hukuk haddini bildirecek.





Polis: Sizin gibi tipleri, ağızlara bak milletvekiliymiş.





Yeneroğlu: Terbiye bozuntusu, ahlaksız





Polis: Sensin terbiyesiz. Ahlaksız sensin lan. Adam gibi konuş.





Yeneroğlu: Polis şu anda hukuksuz talimat veriyor.





‘IRKÇI MOTİVASYONLU BASKILAR YAPILIYOR’





Tartışma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yeneroğlu, “Polisin ırkçı motivasyonlu baskınlar yapması ve ‘Sizi burada görmek istemiyoruz’ yaklaşımı içinde bulunması hukuksuz uygulamalardır” dedi.





TABELANIN RENKLİ YERLERİ ZORLA BEYAZA BOYATILDI

Polis, Mustafa Yeneroğlu’nun ayrılmasından sonra hiçbir resmi belge göstermeden “Renkleri rahatsız edici” diyerek tabelanın renkli yerlerini zorla beyaza boyattı. Boyama sırasında çalışanların başında duran polis, “Boyanmadığı takdirde buradan ayrılmayacağız” dedi. Avukatlar ise konuyla ilgili tutanak tutarak şikayetçi olacaklarını açıkladı.



Polisle tartıştığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Mustafa Yeneroğlu, “Hayatımın büyük bölümü yurt dışında Türk düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadele ile geçti. Ancak polisin insanlara böcek muamelesini bile fazla gördüğü, alenen hukuksuzluğu dayattığı böyle bir manzara ile karşılaşmadım. Gün gelecek, polis hukuk devletine uyacak!” dedi.







“O polis Türkiye’nin nasıl idare edildiğinin özeti aslında…” diyen Yeneroğlu, “Polisin milletvekili tehdit ettiği bir ortamda Türkiye huzur bulsun diye siyaset yapmaya çalışıyoruz… Ülkem adına utanç verici…” dedi.