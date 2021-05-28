Samanyolu Haber /Dünya / Metrobüsün fikir babası öldü /28 Mayıs 2021 12:13

Metrobüsün fikir babası öldü

Türkiye'de 'Metrobüs' olarak bilinen Bus Rapid Transit'in planlayıcılarından Jaime Lerner, 83 yaşında hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde toplu taşımanın çehresini değiştiren Bus Rapid Transit (BRT) sisteminin geliştirilmesine yardımcı olan Brezilyalı mimar ve şehir plancısı Jaime Lerner, hayatını kaybetti.

Türkiye'de Metrobüs olarak bilinen sistemi icat edip planlayan ünlü Brezilyalı mimar 'Metrobüs'ün babası' olarak nitelendiriliyordu.

Hürriyet'in aktardığına göre Mackenzie Evangelical Üniversite Hastanesi, Lerner'ın kronik böbrek rahatsızlığından öldüğünü söyledi.

83 yaşında hayata gözlerini yuman Lerner dikkatleri ilk olarak 1970'lerde Brezilya'nın güneyinde bir şehir olan memleketi Curitiba'nın belediye başkanı seçildiğinde çekti.

Curitiba, Lerner yönetiminde dünya çapındaki şehirler için bir model haline gelecek olan Entegre Ulaşım Ağı'nı hayata geçirdi.

Lerner'ın geliştirdiği bu sistem Bogota, Brisbane, Johannesburg ve Marakeş dahil 250'den fazla şehirde daha uygulandı.

Lerner'ın tarafından geliştirilen bu sistem İstanbul'daki Metrobüs'ün de temelini oluşturuyor.

Jaime Lerner kimdir?

Jaime Lerner, üç dönem belediye başkanı (1971-1974, 1979-1983 ve 1989-1992) ve iki dönem Parana eyaletinin valisi olarak görev yaptı.

Lerner, 2010 yılında Time dergisi tarafından dünyadaki en etkili 100 kişiden biri olarak gösterildi.

Ünlü mimar şehir planlaması üzerine çok sayıda kitap yazdı.

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