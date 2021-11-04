Samanyolu Haber /Gündem / Metropoll: Halkın yüzde 82’si bu kış ısınma sorunu yaşayacak /04 Kasım 2021 18:17

Metropoll: Halkın yüzde 82’si bu kış ısınma sorunu yaşayacak

Metropoll Araştırma’nın Kurucusu Özer Sencar, anket çalışmasının sonucunu kişisel sosyal medya hesabından, “Halkın büyük çoğunluğu bu kış ciddi ısınma sorunu yaşayacak” notuyla paylaştı.

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Üst üste yapılan zamlar kendini iyice hissettirmeye başladı. Kış şartlarının kendini göstermeye başladığı bu günlerde Metropoll dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Araştırmaya göre, halkın yüzde 82'si bu kış ısınma problemi yaşayacağını söyledi.

Metropoll Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, halkın yüzde 82’sinin “Bu kış ısınmak için kullanacağınız kömür ve doğalgaz alımında zorlanacağınızı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Çok zorlanacağım” ve “Biraz zorlanacağım” yanıtını verdi.

ZORLANACAĞINI SÖYLEYEN AKP’Lİ SEÇMEN YÜZDE 64.8

“Zorlanmayacağım” diyenlerin oranı yüzde 15,9 iken; fikir beyan etmeyenlerin oranı yüzde 1,8. Özer Sencar, söz konusu anket çalışmasının sonucu kişisel sosyal medya hesabından, “Halkın büyük çoğunluğu bu kış ciddi ısınma sorunu yaşayacak” notuyla paylaştı.

Ankete göre, ısınma konusunda “çok ve biraz zorlanacağını” düşünenlerin AKP seçmeni içindeki oranı toplam yüzde 64,8. Diğer sonuçlar şöyle:


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