Saray'dan S-400 ve F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye-ABD ilişkilerinin sıcak gündemlerine ilişkin soruları yanıtladı. Kalın, 'S-400'ler İncirlik'te' iddiasına ilişkin, "İddialar doğru değil. Aslı astarı yok. Vatandaşlarımız da sadece resmi açıklamalara itibar etsinler" dedi.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesini 'yapıcı' olarak nitelendileren Kalın, "Türk - Amerikan ilişkilerinin olması gereken yerde olması için verilen talimatları yerine getireceğiz. Bölgesel konulardan, Libya olsun Doğu Akdeniz olsun Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede dış politika izliyoruz. Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği konularla ilgili verimli bir görüşme oldu, bu mekanizma da bunu daha da derinleştirecek. Bizim yaptığımız bir ödeme var. F35 konusu çözülemiyorsa vakit kaybetme lüksümüz yok, bunu F16'lar yoluyla telafi yoluna gidebiliriz" diye konuştu.





'BİRİNCİ TERCİHİMİZ F-35 PROGRAMINDA BULUNMAK'





"Bizim birinci tercihimiz F-35 programında bulunmaktır" diyen Kalın, "ABD kongresinde Hindistan'a istisna getirilmesi konuşuluyor. Bu mesele sadece tek taraflı, Rusya'dan silah alan ülkeler yaptırıma tabi ise o ülkelere neden istisna yapılıyor, bunu sormak en doğal hakkımız. CAATSA yaptırımlarından dolayı Türkiye’nin F-35 programının dışına çıkarılmış olması haksız, hukuksuz bir uygulamadır" dedi.





Kalın, ABD Kongre üyelerinin Türkiye'nin önemini kısa sürede kavrayacaklarını belirterek, "Önceliğimiz savunma sanayi alanında Türkiye'nin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik sayesinde kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapar hale geldik. Bu konuda yürümeye devam edeceğiz, tabii ki işbirliğine de devam edeceğiz. Kongrede ilgili senatörler, komite, komisyon üyeleri Türkiye'nin önemini kısa sürede kavrarlar. Afganistan, Doğu Akdeniz, Suriye, Kafkaslar'ın hepsinde Türkiye var. Bu çerçevede kongre üyeleri, politika yapıcılar Türkiye'nin önemini hak ettiği şekilde görürler" diye konuştu.





'TSK, HER ZAMAN TEYAKKUZ HALİNDE'





Kalın Suriye'deki son duruma ilişkin ise, "Cumhurbaşkanımız 'bir gece ansızın gelebiliriz' diye hep söylüyor. Biz zaten Suriye'de sahadayız" dedi.

Türkiye'nin Suriye'de bulunma amacının sınır güvenliği olduğunu vurgulayan Kalın, "Orada bulunmamızın sebebi, biliyorsunuz tezkere yenilendi, sınır güvenliğini sınırın ötesinde inşa etmek temel önceliğimiz. PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı güvence altına almamız bizim önceliğimiz. Buradan ülkemize gelecek tehditlere kimden gelirse gelsin asla müsamaha edilmeyecektir. TSK, her zaman teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı.





Kalın, Twitter'da Cumhurbaşkanı kasdedilerek 'ölmüş' etiketiyle yapılan paylaşımlara ilişkin sorulan soruya ise "Bu haberlerin aslı astarı yok. Ama ara ara bu tür spekülasyonlar ve yalan haberler ortaya atarak birtakım sahte gündemlere Türkiye çekilmek isteniyor" diye yanıt verdi.





