Samanyolu Haber /Gündem / MetroPoll Peker anket sonuçlarını yayınladı /06 Haziran 2021 17:48

MetroPoll Peker anket sonuçlarını yayınladı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker üst üste yayınladığı videolarda devlet-mafya-siyaset ilişkilerine dair açıklamalarda bulunuyor. Peker, videolarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ı ve Pelikan grubunu daha çok hedefe almış durumda.

SHABER3.COM

Peker’in ifşalarının yankıları devam ederken, MetroPoll Araştırma Şirketi’nden iddiaların Türkiye kamuoyu tarafından nasıl karşılandığına dair bir araştırma yapıldı.

Araştırma sonuçlarına göre halkın yüzde 48’i Peker’in iddialarını tamamen ya da çoğunlukla inandırıcı buluyor.Küçük bir kısmını inandırıcı bulanlar yüzde 18, hiç inandırıcı bulmayanlar ise yüzde 23 olarak belirlendi.

Fikrim yok/Cevap yok diyenler ise yüzde 11,2. AKP seçmeninin yüzde 8,5’i tamamen, yüzde 10,2’si çoğunu, yüzde 18,1’i küçük bir kısmını inandırıcı buluyor. Hiç inandırıcı bulmayanların oranı ise yüzde 49,8. Fikrim yok diyenler yüzde 13,3.

MHP seçmeninin yüzde 13,3’ü tamamen, yüzde 11,5’i çoğunu, yüzde 29,2’s, küçük bir kısmını inandırıcı buluyor. Hiç inandırıcı bulmayanlar yüzde 38,8. Fikrim yok diyenler yüzde 6,2.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MetroPoll Peker anket sonuçlarını yayınladı Sonraki Haber >>

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Sözün bittiği yer...

Sözün bittiği yer...

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a

Sedat Peker, yeni videosunu yayımladı

Sedat Peker, yeni videosunu yayımladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:48:14