MetroPoll Peker anket sonuçlarını yayınladı

Peker’in ifşalarının yankıları devam ederken, MetroPoll Araştırma Şirketi’nden iddiaların Türkiye kamuoyu tarafından nasıl karşılandığına dair bir araştırma yapıldı.







Araştırma sonuçlarına göre halkın yüzde 48’i Peker’in iddialarını tamamen ya da çoğunlukla inandırıcı buluyor.Küçük bir kısmını inandırıcı bulanlar yüzde 18, hiç inandırıcı bulmayanlar ise yüzde 23 olarak belirlendi.





Fikrim yok/Cevap yok diyenler ise yüzde 11,2. AKP seçmeninin yüzde 8,5’i tamamen, yüzde 10,2’si çoğunu, yüzde 18,1’i küçük bir kısmını inandırıcı buluyor. Hiç inandırıcı bulmayanların oranı ise yüzde 49,8. Fikrim yok diyenler yüzde 13,3.





MHP seçmeninin yüzde 13,3’ü tamamen, yüzde 11,5’i çoğunu, yüzde 29,2’s, küçük bir kısmını inandırıcı buluyor. Hiç inandırıcı bulmayanlar yüzde 38,8. Fikrim yok diyenler yüzde 6,2.