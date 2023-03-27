MetroPOLL son anketini açıkladı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın önünde

MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanlığı yarışındaki son durumu açıkladı. Yaptıkları ankette Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’da 2.5 puan önde olduğunu kaydetti.





Özer Sencar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli okuyucular araştırma bulgularını sadece abonelerimize gönderiyoruz. Burada çok kısıtlı paylaşıyoruz. Böyle bir karar aldığımız için üzgünüz. Ekonomik şartların zorlamasının sonucudur bu durum. Çok fazla sorulan başkanlık seçimine yönelik adayların oy desteği nedir sorusuna cevap olarak kısa bir açıklama verelim. Mart ayı bulgularına göre KK 2.5 puan RTE’nin önünde görülüyor. Kararsızlar dağıtılmadan önce.” ifadelerini kullandı.







