MHP’li üç isimden Kılıçdaroğlu için suç duyurusu

Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunu eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında MHP’li üç genel başkan yardımcısının suç duyurusu üzerine fezleke düzenlendi. Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılarak, “Suç ve suçluyu övme” iddiasıyla yargılanması istendi.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekede Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanması istendi.





MHP’nin üç genel başkan yardımcısının yer aldığı komisyon, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’deki konuşmalarıyla ilgili dosya hazırlayıp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık da “Suç ve suçluyu övme” iddiası ile Kılıçdaroğlu hakkında kovuşturma yapmak için dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.





MUHTARLIK DAHİ YAPAMASIN





TBMM’ye gönderilen 10 sayfalık fezlekede, Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması halinde, hakkında 3 yıl hapis öngören TCK’nın 215 ve 218’inci maddeleri uyarınca işlem yapılacağı belirtildi. Fezlekede, CHP lideri için TCK’nın 53. maddesinin de uygulanarak muhtarlık dahil, seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılması, serbest meslek erbabı ya da tacirlik yapamaması da talep edildi. TBMM tarihinde ilk kez bir partinin oluşturduğu komisyon aracılığıyla ana muhalefet lideri hakkında fezleke hazırlanmış oldu.





DEMİRTAŞ’LA İLGİLİ KONUŞMASI





Fezlekede MHP’nin dilekçesinde yer alan Kılıçdaroğlu’nun yaptığı 10 farklı konuşmanın TBMM grup konuşması olduğu, yedi farklı konuşmasında da suç unsuru olmadığı belirtilip işleme gerek görülmedi. Buna karşın fezlekede Kılıçdaroğlu’nun Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunu, belediyelere kayyum atanmasını eleştirmesi, iktidarın yargıyı siyasallaştırdığını söylemesi suç unsuru olarak yer aldı.





‘MUHBİR VEKİLLER ŞİKAYET EDİYOR’





CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkındaki fezlekeye, “Ben Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan, Müyesser Yıldız’ın içeride tutulması doğru değil diye açıklama yapmıştım. MHP milletvekilleri beni şikayet ediyor, terörü övüyor diye. Savcı da dosyayı gönderiyor. Şimdi karşımıza muhbir milletvekilleri çıktı” diyerek tepki göstermişti.