MHP'de kritik tarih belli oldu: 14 Mart 2021

MHP'nin olağan kurultay tarihi 14 Mart 2021 olarak açıklandı.
MHP Başkanlık Divanı koronavirüs salgınının ardından ilk kez bugün Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplandı.
Toplantının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bugün yapılan MHP Başkanlık Divanı toplantısında, partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve kurultay kararının, 19 Haziran günkü MYK toplantısının gündemine alınması uygun görülmüştür" dedi.