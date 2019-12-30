Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li isimden parlamenter sistem çıkışı /30 Aralık 2019 20:22

MHP'li isimden parlamenter sistem çıkışı

Memleketi Konya'da konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, parlamenter sisteme yönelik açıklamada bulundu. Kalaycı'nın, "Şu yaşadığımız süreçte hükümeti 50 sefer yıkardı bunlar" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, parti teşkilat binasında düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştirilere tepki gösteren Kalaycı, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiriyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu, hemşehrimiz Davutoğlu, Ali Babacan ve Meral Akşener.Bir şey de demiyorlar. 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, ucube bir sistemidir' diyorlar. Bunun neresi ucube?" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMETİ 50 SEFER YIKARDI"

merhabahaber.com'da yer alan habere göre, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle aslında Türkiye, mevcut sorunlarla mücadelede büyük güç kazandı" diyen Mustafa Kalaycı, sözlerine şöyle devam etti: 

"Parlamenter hükümet sistemi olsaydı, şu yaşadığımız süreçte hükümeti 50 sefer yıkardı bunlar. Bunun geçmişte örneklerini yaşadık. Parlamenter sistemde hükümet yıkmak kolay. Cumhurbaşkanlığı sisteminde hükümet yıkma gibi bir şey söz konusu değil. Hükümeti, millet kuruyor." 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP'li isimden parlamenter sistem çıkışı Sonraki Haber >>

İstanbul Havalimanı'na rüzgar sebebiyle bazı uçaklar inemedi

İstanbul Havalimanı'na rüzgar sebebiyle bazı uçaklar inemedi

Engelliyi kızdırınca!

Engelliyi kızdırınca!

Yaramazlık çocuğa pahalıya mal olacaktı!

Yaramazlık çocuğa pahalıya mal olacaktı!

Son anda kurtuldu

Son anda kurtuldu

Otobüse kafadan çarptı!

Otobüse kafadan çarptı!

[Bunu da yaptılar!] A Haber: Aç kalmak ömrü uzatıyor

[Bunu da yaptılar!] A Haber: Aç kalmak ömrü uzatıyor

Sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı!

Sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı!

Kilisede saldırı anı kamerada!

Kilisede saldırı anı kamerada!

Erdoğan'ın danışmanı: Ortamı hazırlıyoruz...

Erdoğan'ın danışmanı: Ortamı hazırlıyoruz...

Polisin kan donduran intikam yemini!

Polisin kan donduran intikam yemini!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:21:04