MHP'li isimden parlamenter sistem çıkışı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, parti teşkilat binasında düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.







Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştirilere tepki gösteren Kalaycı, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiriyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu, hemşehrimiz Davutoğlu, Ali Babacan ve Meral Akşener.Bir şey de demiyorlar. 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, ucube bir sistemidir' diyorlar. Bunun neresi ucube?" ifadelerini kullandı.





"HÜKÜMETİ 50 SEFER YIKARDI"





merhabahaber.com'da yer alan habere göre, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle aslında Türkiye, mevcut sorunlarla mücadelede büyük güç kazandı" diyen Mustafa Kalaycı, sözlerine şöyle devam etti:





"Parlamenter hükümet sistemi olsaydı, şu yaşadığımız süreçte hükümeti 50 sefer yıkardı bunlar. Bunun geçmişte örneklerini yaşadık. Parlamenter sistemde hükümet yıkmak kolay. Cumhurbaşkanlığı sisteminde hükümet yıkma gibi bir şey söz konusu değil. Hükümeti, millet kuruyor."