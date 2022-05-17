Samanyolu Haber /Dünya / Miçotakis'ten ABD'de 'Kıbrıs' çıkışı /17 Mayıs 2022 09:40

Miçotakis'ten ABD'de 'Kıbrıs' çıkışı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı başbaşa görüşmenin ardından akşam saatlerinde de Biden'ın kendisi onuruna verdiği resepsiyona katıldı. Davette, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in eşi Mareva Grabowski Miçotakis de yer aldı.

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ABD Başkanı Joe Biden ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis davette birer konuşma yaparak değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Biden konuşmasında iki ülke arasındaki dostluğa değindi. Biden ayrıca Ukrayna'da bir vahşet yaşandığını çocukların öldüğünü ve Rusya lideri Putin'in yaptıklarının hesabını vereceğini söyledi. Biden"Ukrayna'da savaş suçları işlendiğini toplu mezarlar olduğunu görüyoruz. Bu noktada ABD ve Yunanistan Rusya'ya karşı tepki vermek ve Ukrayna halkına destek konusunda bir ve tek olarak hareket ediyorlar. Burada Başbakan'a gösterdiği duruş ve verdiği destek nedeniyle teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'se konuşmasında Kıbrıs sorununa atıfta bulundu ve F-35 savaş uçağı almak istediklerini dile getirdi.

Miçotakis "Kıbrıs konusunda tüm etkinizi kullanın. BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde yeniden müzakerelere dönülmesi için etkinizi lütfen kullanın. Kıbrıs'ta iki devletli çözümü kimse kabul edemez ve etmeyecektir. Yunanistan, Balkanlar'da refah ve güvenliğin temel taşıdır. Silahlı kuvvetlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz ve toprak bütünlüğümüzün ihlal edilmesine müsade etmeyeceğiz. F-35 savaş uçaklarının yatırımlarına devam edeceğiz ve bu harika uçağı bu on yıl bitmeden Yunan Hava Kuvvetleri'ne kazandırmayı umuyoruz" dedi.

Enerji güvenliği konusuna da değinen Yunanistan Başbakanı, ABD ve Yunanistan'ın enerji güvenliği konusunda ortak çalışabilecekleri birçok alan olduğunu belirtirken bu sayede hem özellikle doğalgaz fiyatlarının düşürülmesinin mümkün olacağını hem de Rusya'ya olan bağlılığın azaltılabileceğini belirtti.
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