Mike Tyson ve dünyaca ünlü DJ Khaled Umre'ye gitti

SID BARD - SAMANYOLUHABER.COM ABD'li eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ve Filistin asıllı Amerikalı hip hop yıldızı ve yapımcı DJ Khaled, Suudi Arabistan'ın kutsal şehri Mekke'de umre ziyaretinde bulundu.



DJ Khaled olarak bilinen Khaled Mohammed Khaled, Mike Tyson ve Tyson'ın babasını, Müslüman erkeklerin hac ve Umre ziyaretlerinde giymeleri gereken İhramlarıyla çekilen fotoğrafını Instagram'da yayınladı.



Fotoğraf, 10 Aralık itibarıyla Instagram'da 560.000'den fazla beğeni topladı. Instagram hesabında yaklaşık 32 milyon takipçi takipçisi var.



Başka bir gönderide, DJ Khaled ve Mike Tyson tavaf yaparken görülüyor. Bu video da 7.000'den fazla yorum ve 235.000 beğeni aldı.



Dj Khaled, paylaşımına şu notu düştü: "Mekke'ye adım attığım an gözlerimden yaşlar aktı Hayatım boyunca sevinç gözyaşlarım oldu. hepimiz için barış daha fazla neşe daha fazla mutluluk daha fazla sağlık ve koruma! ALLAH EN BÜYÜKTÜR!!!!! O kadar güzel ki... Allah Kardeşim @miketyson'u korusun.