Nefes kesen maçta Arjantin yarı finale çıktı

Kariyerindeki son Dünya Kupası'nda mücadele eden Lionel Messi, ülkesi Arjantin'e bu büyük kupayı kazandırarak veda etmek istiyor. Bundan önceki turda Avustralya'yı 2-1'le geçen kaptan Messi ve arkadaşları, onlardan 2014'ün rövanşını almak isteyecek kaptan Virgil van Dijk'lı Hollanda ile kapıştı. 8 yıl önce seri penaltı atışlarıyla Hollanda’yı kupanın dışına iten Arjantin yine penaltılarda Portakalları hayal kırıklığına uğrattı ve yarı final biletini aldı.





Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Arjantin'in gollerini Nahuel Molina ve Lionel Messi kaydederken, Portakallar'ın gollerini Wout Weghorst attı. Weghorst ülkesini son saniyede attığı golle umutlandırsa da yetmedi, penaltıları 4-3 Arjantin kazandı ve Güney Amerika devi, Hırvatistan'ın rakibi oldu.





35 yaşındaki Messi kariyerindeki 1001. maçına çıkarak önemli bir başarı yakaladı.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:





22.dakika Messi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

24.dakika Bergwijn uzaktan vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

34.dakika Lionel Messi ceza yayının biraz gerisinden mükemmel bir ara pası attı, Molina bir anda karşı karşıya kaldığı Noppert'i ayağının dışıyla yaptığı vuruşun ardından mağlup etti. Maçta Arjantin 1-0 öne geçti.

45+3.dakika Beşiktaşlı Wout Weghorst, yedek kulübesinde itirazından dolayı sarı kart gördü.

63. dakika Messi çok tehlikeli bir yerden frikik kullandı, trübünlerin ayakta izlediği bu anlarda barajı aşan top çok az farkla dışarı gitti.

71.dakika Acuna sol kanattan içeri girer girmez Dumfries tarafından düşürüldü, hakem Lahoz tereddütsüz penaltı noktasını gösterince maçon seyri değişti.

73.dakikada penaltı noktasına geçen Messi skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Arjantinli süperstar böylece Dünya Kupası tarihindeki 10. golünü attı ve Batistuta'yı yakaladı.

83. dakikada Beşiktaşlı Wout Weghorst sahnedeye çıktı. 78'de oyuna giren yıldız oyuncu Berghuis'in sağ kanattan yaptığı ortaya ön direkte iyi bir kafa vuruşu yaptı ve fileleri havalandırdı. Portakallar farkı 1'e indirmeyi başardı.

90. dakikada maçın sonuna +10 eklendi. Hollanda maçı bırakmadı.

90+10 dakikada Beşiktaşlı yıldız Weghorst yine sahneye çıktı... Yay üzerinden kazanılan serbest vuruşta Koopmeiners pası ceza sahası içine verdi, Weghorst döndü vurdu ve ülkesine yeni şans kazandırdı!

Mücadele uzatmalara gitti.

91. dakikada başlayan ilk uzatma devresinde çok önemli bir pozisyon olmadı.

106. dakikada ikinci uzatma devresi başladı.

115. dakikada Fernandez yayın az gerisinden şansını denedi, Weghorst'a çarpan top üst ağlarda kaldı

120. dakikada Messi uzaktan rakip kaleye vurdu, top savunmaya çarparak kornere çıktı.

120+ dakikada Fernandez 6 dakika önce vurduğu yere benzer bir noktadan sert bir şut daha çıkardı, top direkten auta çıktı.





Mücadele penaltı atışlarına gitti. Kazanan Arjantin oluyor.







Hollanda-Arjantin 11'ler:





Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Roon, Frenkie De Jong, Blind, Bergwijn, Gakpo, Depay





Arjantin: E. Martinez, Romero, Otamendi, L. Martinez, Molina, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Acuna, Messi, Julian Alvarez



