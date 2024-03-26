Mikrofonu açık unuttu: AKP’li adaydan YRP’li rakibine küfür

AKP’li aday Şabettin Aksoy, milletvekili Akgül’e eğilerek ” Seçimi kazanırsa AK Parti’ye geçeceğiz diyormuş g.vatlar’ ifadelerini kullandı. O sözler hem tüm alanda hem de canlı yayında duyuldu.





Yerel seçimlere birkaç gün kaldı. Adaylar miting çalışmalarına devam ederken, seçmenin de kanaati artık netleşmeye başladı.Bold Medya'da yer alan habere göre Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde AKP’den Belediye Başkan adayı olan Şabettin Aksoy ve Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül’ün düzenlediği mitingde açık mikrofon kazası yaşandı.Aksoy, “Oy için kimseye iftira atmayacağız, hakaret etmeyeceğiz” dedi. Bu sözlerden sadece birkaç dakika sonra mikrofonunun açık olduğunu unutan mitinge damga vuran anlara imza attı.Şabettin Aksoy’un o sözleri Yeniden Refah Partisi adayına yönelik söylediği iddia edildi. Yeniden Refah Manisa İl Sorumlusu Burhan Yıldırım, sosyal medya hesabından Aksoy’a tepki gösterdi.YRP’li adaya hakaret ettiğini dile getiren Yıldırım, şu paylaşımı yaptı:“Yeniden Refah Partili adayımıza ithafen kazanırsa AKP ye geçecekmiş Gav*at diyor. Bizim partiden seçildikten sonra AKP yada başka partiye geçecek aday sadece ga*vat değil en adi bir mahlukat olur ama siz ondan daha adı ve şeref yoksunusunuz ki insanları elinizdeki hükümet gücü ile tehdit etmekten çekinmiyorsunuz. Biz o belediyeleri kazandığımız zaman Allah’ın izniyle o vaatleri verilen hizmetlerin tamamını yapacağız ve Sizin de saltanatınıza son vereceğiz. Sizi gidi Yamyamlar sizi.”