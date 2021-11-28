Millet İttifakı'na TİP'ten şartlı destek

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Millet İttifakı'nın belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili partisinin nasıl bir seçim stratejisi izleyeceği konusunda konuştu.







Tele 1'de Merdan Yanardağ'ın sunduğu Gündem Özel programında konuşan Baş, konuyla ilgili açıklamasında, 2014 ve 2018'de yapılan seçimleri hatırlatarak "Bu iki seçimden doğru dersi çıkardığımız anda Tayyip Erdoğan dönemi biter. Sokaktaki insan, cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtulmak istiyor. Ortada örnek de var. Ne yapılmaması gerektiğini de söylüyoruz. Sağın karşısına sağ, tek adamın karşısına tek adam gibi bir yaklaşıma girmeyeceğiz. Ekmeleddin İhsanoğlu gibi örnekler getirmeyin karşımıza. Getirdiklerinde kaybettiğimiz açık, niye aynı yenilgiyi tekrar yaşayalım?" ifadelerini kullandı.





2018'deki seçimlerinde 'Tayyip Erdoğan'ın karşısına ne kadar aday çıkarsa vatandaş o kadar çok sandığa gider. Erdoğan ilk turu kazanamaz. İkinci tura kaldığımızda da ikinci tura kim kaldıysa hep beraber ona oy verir işi bitiririz' anlayışının hakim olduğunu belirten Baş, "Fakat alana indiğimizde şununla karşılaştık: Tayyip Erdoğan gerçek bir aday olarak orada duruyor. Muhalefet birbiriyle rekabet ediyor ve bu negatif bir enerji ortaya çıkarıyor. Biz TİP olarak diyoruz ki: 'İkinci turda oy verebileceğimiz bir adaya ilk turda oy vererek bu işi nihayete erdirebiliriz'. İlk turda toplumun bu iktidara karşı uzun yıllardır mücadele birikimini temsil edebilecek ve bu sistemi ortadan kaldırmayı bir numaralı hedef olarak koymuş, dolayısıyla cumhurbaşkanlığı seçimi değil de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini referanduma götüren yaklaşımı egemen kılarsak iddia ediyorum ilk turda en az yüzde 60-70'le Tayyip Erdoğan'a tarihin en büyük yenilgisini yaşatabiliriz" diye konuştu.



