Samanyolu Haber /Gündem / Milletvekili olan eski bakanlar Erdoğan’a kırgın! /15 Haziran 2023 10:31

Milletvekili olan eski bakanlar Erdoğan’a kırgın!

Fahrettin Koca ile Mehmet Nuri Ersoy’un yeniden kabine alan Erdoğan’ın milletvekili seçilen eski bakanları “kırdığı” konuşuluyor. Erdoğan’ın ise kırılan eski bakanları teselli makamlar verdi.

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AKP içinde Erdoğan’a kırgınlık yaşanıyor… Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri için kabinede Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy hariç diğer bakanları büyükşehirlerin ilk sıralarından milletvekili adayı göstermişti. Geçen süreçte Koca ve Ersoy’un ‘kabinede yer almak istemedikleri’ konuşulmuştu ancak seçimler sonrası yeni kabineyi ilan eden Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile kabinede yeniden yola devam demişti. 

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, Meclis kulislerinde bu durum “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği üzerine milletvekili olan bakanlarda kırgınlık yarattığı” konuşuluyor. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da seçimlerden önce Erdoğan ile görüşüp “milletvekili olmak istemediğini” ifade ettiği ancak buna karşın Erdoğan’ın Soylu’nun “istediğini geri çevirdiği ve milletvekili adayı olarak listeye yazdığı” ifade ediliyor. Seçimlerden sonra da kulislerde; Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “görevlerine devam edecekleri” iddiaları gündeme gelmişti. 


‘TESELLİ MAKAMLARI’
Erdoğan’ın da milletvekili olan eski bakanlardaki “kırgınlığı” bildiği ve bu nedenle eski bakanlardan “TBMM’de komisyon başkanlıklarında görevlendirmek istediği” ifade ediliyor. 

TBMM Genel Kurulu da dün Meclis Başkanlık Divanı ve komisyon başkan ve üyelerinin belirlenmesi gündemiyle toplandı.

Buna göre; eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu başkanı; eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Çevre Komisyonu başkanı; eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Dışişleri Komisyonu başkanı; eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM İçişleri Komisyonu başkanı; eski Aile ve  Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu başkanı; eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu başkanı; eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Milli Savunma Komisyonu başkanı, eski Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Planve Bütçe Komisyonu başkanı; eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu başkanı; eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkanı; eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu başkanı seçildi.
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