Hulusi Akar'dan Ukrayna açıklaması: Bir askeri hareketlilik söz konusu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı'nın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.



RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ GERGİNLİK

Rusya-Ukrayna gerilimine yönelik soru üzerine de Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iki hafta önce bir heyetle Ukrayna ziyareti vardı. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bizler de muhataplarımızla çok samimi görüşmeler yaptık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Orada bir askeri hareketlilik söz konusu. Bu askeri hareketliliğin bazı etkileri var. Bu konuda basında çıkan bazı haberler var. Bunların çok ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bazı dezenformasyon, yalan haberlerden bahsediliyor. Bunlardan dolayı istenmeyen birtakım durumların doğmasını engellemek gerekir" ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin, NATO içindeki bütün sorumluluklarını başarıyla yerine getirdiğini anımsatan Akar, "Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin orada rahat, güven ve refah içinde yaşaması bizim en samimi dileğimiz. Bu manada da Montrö Sözleşmesi'nin önemli olduğunu, buna gerekli desteğin sağlanması gerektiğini, Montrö Sözleşmesi'nin sağladığı düzenin bütün taraflar için yararlı olduğunu burada da ifade etme fırsatı bulduk" sözlerini sarf etti.







