Samanyolu Haber /Gündem / Kurtulmuş'un büyük 'seçim tezatı' /20 Şubat 2022 11:10

Kurtulmuş'un büyük 'seçim tezatı'

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 2023 seçimleri hakkında konuştu. En yakın partiye 10-12 puan fark attıklarını iddia etmesine karşın Kurtulmuş'un 2023 seçimlerinin zorlu geçeceğini belirtmesi ve "Açık söylüyorum aslanın ağzındadır" demesi ise dikkatleri çekti.

SHABER3.COM

Çeşitli programlara katılmak üzere Antep'e gelen AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Şehitkamil Nikah ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

KURTULMUŞ'UN SÖZLERİNDEKİ BÜYÜK TEZAT

2023 seçimlerine çok fazla bir zaman kalmadığını vurgulayan Numan Kurtulmuş, “Çok fazla bir süre kalmadı. Haziran 2023'e kadar gayretle çalışmak için kararlılık sizdedir, mücadele sizindir. Mahalle mahalle, köy köy, kasaba kasaba, sokak sokak dolaşarak meselemizi anlatacağız” sözlerini kullandı.

Seçimin zorlu geçeceğini anlatan Kurtulmuş'un sözlerindeki büyük tezat ise dikkatleri çekti. Kurtulmuş bir yandan en yakın rakiplerine bile büyük fark attıklarını ileri sürdü. Bir yandan da 2023 seçimlerinin çok zorlu geçeğini söyledi. Kurtulmuş “2023 seçimleri açık söylüyorum, aslanın ağzındadır. Bunun için çok güçlü çalışmak zorundayız. Hani diyorlar ya, zannedersin ki kendileri birinci parti olmuş. Şu anda bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir, en yakın rakibinden 10-12 puan öndedir. Çok şükür durum böyledir. Ama 50+1 gerekiyor, her gün artı 1 alarak yolumuza devam edeceğiz. Her gün yeni arkadaşlar, insanlar kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kurtulmuş'un büyük 'seçim tezatı' Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den Bekmezci için taziye: Bir yiğit vardı...

Hocaefendi'den Bekmezci için taziye: Bir yiğit vardı...

Miami sahiline helikopter düştü

Miami sahiline helikopter düştü

İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda

İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda

İlaç zamlarını duyan vatandaş çıldırdı

İlaç zamlarını duyan vatandaş çıldırdı

Canlı yayında tekme tokat kavga

Canlı yayında tekme tokat kavga

AKP'li vatandaş: Erdoğan artık reisimiz değil

AKP'li vatandaş: Erdoğan artık reisimiz değil

AKP'nin parasını akladığı kumar çetesi faka bastı

AKP'nin parasını akladığı kumar çetesi faka bastı

Kemerinden 60 santimlik kılıç çıktı

Kemerinden 60 santimlik kılıç çıktı

Yunanistan'daki feribot yangınında en az 8 kişi kayıp

Yunanistan'daki feribot yangınında en az 8 kişi kayıp

Donetsk’te tam seferberlik ilan edildi

Donetsk’te tam seferberlik ilan edildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:16:13