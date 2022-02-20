Kurtulmuş'un büyük 'seçim tezatı'

Çeşitli programlara katılmak üzere Antep'e gelen AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Şehitkamil Nikah ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.







KURTULMUŞ'UN SÖZLERİNDEKİ BÜYÜK TEZAT





2023 seçimlerine çok fazla bir zaman kalmadığını vurgulayan Numan Kurtulmuş, “Çok fazla bir süre kalmadı. Haziran 2023'e kadar gayretle çalışmak için kararlılık sizdedir, mücadele sizindir. Mahalle mahalle, köy köy, kasaba kasaba, sokak sokak dolaşarak meselemizi anlatacağız” sözlerini kullandı.





Seçimin zorlu geçeceğini anlatan Kurtulmuş'un sözlerindeki büyük tezat ise dikkatleri çekti. Kurtulmuş bir yandan en yakın rakiplerine bile büyük fark attıklarını ileri sürdü. Bir yandan da 2023 seçimlerinin çok zorlu geçeğini söyledi. Kurtulmuş “2023 seçimleri açık söylüyorum, aslanın ağzındadır. Bunun için çok güçlü çalışmak zorundayız. Hani diyorlar ya, zannedersin ki kendileri birinci parti olmuş. Şu anda bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir, en yakın rakibinden 10-12 puan öndedir. Çok şükür durum böyledir. Ama 50+1 gerekiyor, her gün artı 1 alarak yolumuza devam edeceğiz. Her gün yeni arkadaşlar, insanlar kazanacağız” ifadelerini kullandı.





