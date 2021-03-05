Milli Savunma Bakanlığı'ndan helikopter kazası açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasının ilk incelemelere göre, hava koşullarının ani değişimi sonucunda gerçekleştiğini açıkladı.





Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:





"Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamış, ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.