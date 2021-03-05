Samanyolu Haber /Gündem / Milli Savunma Bakanlığı'ndan helikopter kazası açıklaması /05 Mart 2021 22:01

Milli Savunma Bakanlığı'ndan helikopter kazası açıklaması

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen ve 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasının hava koşullarının ani değişimi sonucunda meydana geldiğinin değerlendirildiği belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasının ilk incelemelere göre, hava koşullarının ani değişimi sonucunda gerçekleştiğini açıkladı.  

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamış, ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.
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