Samanyolu Haber /Spor / Milli takım kampına polis baskını: Zaniolo ve Tonali’ye soruşturma /12 Ekim 2023 22:25

Milli takım kampına polis baskını: Zaniolo ve Tonali’ye soruşturma

İtalyan futbolunun parlayan yıldızları Zaniolo ve Tonali, yasa dışı bahis iddialarıyla sarsıldı. Federasyon, oyuncuların kamptan ayrılmasına onay verdi.

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İtalya’da futbolculara yönelik başlatılan yasa dışı bahis soruşturması, Galatasaray’ın Aston Villa’ya kiraladığı Nicolo Zaniolo ve Newcastle United orta sahası Sandro Tonali’ye uzandı.

Polis ekipleri İtalya Milli Takım kamp merkezi Coverciano’da Sandro Tonali ve Niccolo Zaniolo ile görüştü. Konu, Torino Savcılığının, iki İtalyan futbolcunun yanı sıra kendini ihbar etmiş olan Juventus’lu Nicolo Fagioli’nin de dahil olduğu yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili.

Saat 18:00 sularında gelen heyet lideri Gianluigi Buffon eşliğinde Tonali ve Zaniolo ile görüşmek istediler.

MİLLİ TAKIM KAMPINDAN AYRILDILAR

Görüşme sonrasında, haklarında soruşturma açılan Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo’nun kamptan ayrılmasına karar verildi.

Kararla ilgili olarak federasyon şu açıklamayı yaptı:

‘Bugün öğleden sonra Torino Savcılığı, şu anda Coverciano Federal Teknik Merkezi’nde milli takımla birlikte toplantı halinde olan Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo’ya soruşturma eylemlerini bildirmiştir. Eylemlerin niteliğine bakılmaksızın, federasyon, onları korumak için de kendi kulüplerine dönmelerine izin vermeye karar verdi.’
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