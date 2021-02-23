Samanyolu Haber /Spor / Milli Takım'a koronavirüs engeli /23 Şubat 2021 22:21

Milli Takım'a koronavirüs engeli

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Norveç'te oynanması gereken Norveç-Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri grup maçının İspanya'da oynanacağı belirtildi.

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Norveç Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Norveç-Türkiye maçının İspanya'da oynanacağını duyurdu.

27 Mart Cumartesi günü Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşmanın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alınmasına karar verildi.

Stat ve saat belirsiz

İspanya Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili izin alındığı, seyircisiz oynanacak mücadelenin stadı ve saatinin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. 

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç'in yanı sıra Hollanda, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek.
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