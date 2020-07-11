Samanyolu Haber /Spor / Milli yıldız 10 yıl sonra yuvaya dönüyor /11 Temmuz 2020 17:22

Milli yıldız 10 yıl sonra yuvaya dönüyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı ekip milli sol bek Caner Erkin ile büyük oranda anlaşma sağladı.

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 Galatasaray sol bek tercihini Türk futbolcudan yana kullandı. Galatasaray'ın Caner ile yaptığı görüşmede küçük pürüzlerin kaldığı ve 2+1 yıllık imzanın an meselesi olduğu ifade edildi. 

Caner, 2007-2009 arasında da Galatasaray'da forma giymişti.Türk Milli Takımı'nın da formasını terleten yıldız oyuncu Caner Erkin, daha önce görüşme yaptığı Fenerbahçe ile anlaşamamıştı. 

Fenerbahçe taraftarları Caner'i takımda istemediklerini belirtmişti.Erkin'in istediği ücreti Sarı-Lacivertli kulüp fazla bulunca tranfer gerçekleşmemişti. Caner Erkin Beşiktaş'la bu sezon 10 asist yaptı. 
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