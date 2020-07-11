Milli yıldız 10 yıl sonra yuvaya dönüyor

Galatasaray sol bek tercihini Türk futbolcudan yana kullandı. Galatasaray'ın Caner ile yaptığı görüşmede küçük pürüzlerin kaldığı ve 2+1 yıllık imzanın an meselesi olduğu ifade edildi.





Caner, 2007-2009 arasında da Galatasaray'da forma giymişti.Türk Milli Takımı'nın da formasını terleten yıldız oyuncu Caner Erkin, daha önce görüşme yaptığı Fenerbahçe ile anlaşamamıştı.





Fenerbahçe taraftarları Caner'i takımda istemediklerini belirtmişti.Erkin'in istediği ücreti Sarı-Lacivertli kulüp fazla bulunca tranfer gerçekleşmemişti. Caner Erkin Beşiktaş'la bu sezon 10 asist yaptı.