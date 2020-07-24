Milli yıldız Burak Yılmaz Lille ile anlaştı

Fransa’nın Lille takımına transfer olan Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Süper Lig’in son haftasında yarın Gençlerbirliği ile oynanacak maçın çalışmasını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştiren Beşiktaş’ta Burak Yılmaz, teknik direktör Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.







Burak’ın teknik heyet ve futbolculara yönelik bir veda konuşması yaptığı, sonrasında ise tesislerden ayrıldığı aktarıldı. Süper Lig’de bu yıl 13 gol atan 35 yaşındaki Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’le birlikte Lille kadrosundaki üçüncü Türk futbolcu olacak.