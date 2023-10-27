Milyonlar yandı: Kredi kartı ve nakit çekimde faiz uçtu

Seçim öncesindeki faiz politikasıyla kur ve enflasyonu patlatan ve ülkeyi ödemeler dengesi krizinin eşiğine getiren hükümet, krizi önlemek, enflasyonu kontrol altına almak ve yabancı sıcak para çekebilmek için faizde tarihi bir U dönüşüne imza attı.





Merkez Bankası (TCMB) dört ayda faizi 2650 baz puan artışla yüzde 8,5’ten yüzde 35’e yükseltirken, kredi kartı ve nakit çekim faizlerindeki astronomik yükseliş dikkat çekti.





ASGARİDEN KALANA YÜZDE 75 FAİZ

Seçim öncesinde ve haziran ayında yüzde 1,36 olan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı, 1 Kasım itibarıyla yüzde 3,66'ya yükselmiş olacak.





Eğer kredi kartı borcunuzun yalnızca asgari tutarını öderseniz, geriye kalan borç üzerine akdi faiz uygulanıyor. Bu oran, seçimler öncesinde ve haziranda yıllık bileşik faiz olarak vergiler dahil yaklaşık yüzde 23 idi. 1 Kasım itibarıyla bu oran yaklaşık yüzde 75'e yükselmiş olacak.





KARTTA GECİKENE YÜZDE 83 FAİZ

Seçim öncesinde ve haziranda yüzde 1,66 olan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı, 1 Kasım itibarıyla yüzde 3,96'ya yükselmiş olacak.





Kredi kartı borcunuzun asgari tutarını ödemezseniz ya da eksik öderseniz, gecikme faizi uygulanıyor. Bu oran, seçimler öncesinde ve haziranda yıllık olarak vergiler dahil yaklaşık yüzde 28 idi. 1 Kasım itibarıyla bu oran yaklaşık yüzde 83'e yükselecek.





NAKİT ÇEKİMDE GECİKENE ÜÇ HANELİ FAİZ

Seçim öncesinde yüzde 1,36 olan nakit çekim veya kullanım ile kredili mevduat hesapları işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı, 1 Kasım itibarıyla yüzde 4,42'ye yükselecek.





Söz konusu oran, seçimler öncesinde ve haziranda yıllık bazda vergiler dahil yüzde 23 idi ancak 1 Kasım itibarıyla yaklaşık yüzde 96'ya yükselecek.





Seçim öncesinde ve haziranda yüzde 1,66 olan nakit çekim veya kullanım ile kredili mevduat hesapları işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı, 1 Kasım itibarıyla yüzde 4,72'ye yükselecek.





Seçim öncesi ve haziranda 10 bin TL’lik nakit çekimde yaklaşık 207 TL olan gecikme faizi, 1 Kasım itibarıyla aylık yaklaşık 613 TL’ye kadar yükselecek.





Söz konusu oran, seçimler öncesinde ve haziranda yıllık bazda vergiler dahil yüzde 28 idi ancak 1 Kasım itibarıyla yüzde 105'e yükselecek.





Yukarıda bahsedilen oranlar TCMB tarafından belirlenen tavan oranlar yani üst sınırlar. Bankalar bu oranların altında değişen oranlar belirleyebiliyor.