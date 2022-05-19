Samanyolu Haber /Dünya / "Milyonlarca çocuk açlıktan ölebilir" /19 Mayıs 2022 16:49

"Milyonlarca çocuk açlıktan ölebilir"

Yardım örgütü World Vision, dünya çapında yaklaşık 45 milyon kişinin açlıktan ölme sınırında olduğunu bildirdi. Özellikle beş yaş altındaki milyonlarca çocuğun durumunun son derece kötü olduğu belirtiliyor.

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Alman yardım örgütü World Vision, dünyada milyonlarca çocuğun önümüzdeki haftalarda açlık nedeniyle hayatını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu bildirdi. 43 ülkede yaklaşık 45 milyon kişinin şu an, yetersiz beslenmeye bağlı olarak çok ağır sağlık sorunları yaşadığını aktaran Örgüt, "Gelecek hafta ve aylarda bu insanların ölebileceğini" ve özellikle beş yaşın altındaki çocuklar için durumun çok vahim olduğunu duyurdu.

DW'nin haberine göre tarihinde ikinci kez, "Dünya çapında en üst dereceden felaket uyarısı" yapan World Vision, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, ilgili ülkelere "hemen ve çok hızlı bir şekilde" para yardımında bulunulmasını talep etti.

"Dünya milyonlarca çocuğun, yeterince gıda bulamadığı ya da besin değeri düşük yemekler yediği için hastalanmasına ya da ölmesine daha fazla seyirci kalamaz" diyen World Vision Gıda ve İklim Değişikliği Uzmanı Fiona Uellendahl, yetersiz beslenme sorununun kökten çözülebilmesi için maddi yardımların sadece kriz dönemi ile sınırlı kalmaması ve uzun vadeli olması gerektiğini ifade etti.

World Vision ayrıca, dünya çapındaki açlık krizine karşı kendi imkanları dahilinde 11,5 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediğini duyurdu.

"Ölümcül kombinasyon"
World Vision International'ın Başkanı Andrew Morley de, "Milyonlarca çocuk, çatışmalar, iklim değişikliği ve Covid-19'un bir araya gelmesiyle oluşan ölümcül kombinasyonun yol açtığı korkunç açlık krizi nedeniyle acı çekiyor" ifadelerini kullanarak, artan enerji, gübre ve buğday fiyatlarının da Ukrayna Savaşı'nın bir sonucu olduğunu vurguladı.

World Vision, kendi açıklamasına göre halihazırda aralarında Afghanistan, Etiyopya, Burkina Faso, Mali, Kenya, Nijer, Somali ve Güney Sudan gibi durumun çok vahim olduğu 24 ülkede faaliyetlerini yoğunlaştırmış durumda. Örgüt, Lübnan ve Haiti gibi pek çok ülkede insanların gıda sorununun yanı sıra giderek artan şiddet olaylarından da muzdarip olduğunu bildirdi.
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