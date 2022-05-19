Samanyolu Haber /Dünya / Almanya elektrikli otomobilde gaza bastı /19 Mayıs 2022 16:56

Almanya elektrikli otomobilde gaza bastı

Almanya'da üretilen elektrikli otomobillerin sayısı bir yılda yüzde 86 arttı. Alman otomotiv endüstrisi 2021 yılında, 12,6 milyar euro değerinde yaklaşık 300 bin elektrikli araç ihraç etti.

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Otomotiv sektöründe dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Almanya'da geçen yıl 328 bin elektrikli otomobil üretildi. Almanya İstatistik Dairesi'nin paylaştığı bilgilere göre bu rakam, 2020 yılına oranla yüzde 85,8, 2019 yılına kıyasla ise yüzde 268 oranında artışa tekabül ediyor.

Açıklanan sayılar, ülkedeki otomobil fabrikalarında hâlâ çok daha fazla içten yanmalı motorlu araç üretildiğini ortaya koysa da, iki tür arasındaki fark hızla azalıyor. Buna göre 2021 senesinde, benzin ve dizel otomobil üretimi, bir yıl öncesine oranla yüzde 23,3 azalarak 2,2 milyon araç sayısına geriledi.

Elektrikli otomobil ihracatında da büyük artış
Almanya'nın elektrikli otomobil ihracatı da geçen sene, toplamda 12,6 milyar euro değerinde yaklaşık 300 bin araçla 2020'ye kıyasla yaklaşık iki katına çıktı (yüzde 92,4 artış).

Aynı zamanda Almanya'ya ithal edilen elektrikli otomobil oranı da bir yılda yüzde 75,8 oranında arttı. Bu bağlamda ülkeye 2021 yılı boyunca, toplam değeri 7,5 milyar euro olan yaklaşık 292 bin elektrikli araç ithal edildi. Almanya'da üretilen elektrikli araçların en büyük alıcısı ise İngiltere ve Fransa oldu. Fransa aynı zamanda Almanya'ya en çok elektrikli otomobil satan ülke konumunda bulunuyor.
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