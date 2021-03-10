Samanyolu Haber /Gündem / Miraç Kandili Özel Programı MC EU ve Hizmetten Youtube kanalında /10 Mart 2021 20:31

Miraç Kandili Özel Programı MC EU ve Hizmetten Youtube kanalında

Miraç Kandili Özel Programı bu akşam canlı yayınla Hizmetten Youtube kanalı ve MC EU TV'den yayınlanacak. Barış Cem Kaya'nın sunacağı program Avrupa saati ile 19:30'da başlayacak.

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“Mi’rac gecesi ikinci bir Kadir gecesi hükmündedir” sözleriyle anlatır Bediüzzaman Hazretleri bu mübarek gecenin önemini. Bu gece için özel hazırlanan Miraç Kandili Özel Programı canlı yayında izleyicileriyle buluşacak. 

Barış Cem Kaya’nın sunumuyla ekranlara gelecek programda Dr.Figen Es ve İlahiyatçı-Yazar Mehmet Yıldız gecenin anlam ve önemini anlatacak. Mozambik Yavuz Selim Külliyesi’nden Hafız Omar Saleh’in Kur’an Tilaveti ile başlayacak programda özel olarak hazırlanan klipler de yer alacak. Gecenin sonunda ise Sayit Kocer dua edecek.

Avrupa saati ile 19:30'da başlayacak olan program Hizmetten YouTube kanalı ve Hotbird uydusundan bulunan MC EU TV’den eş zamanlı olarak yayınlanacak.



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