Mısır fiyatıyla ilgili yeni açıklama

ARTAN GİRDİ MALİYETLERİ ÜRETİCİNİN BELİNİ BÜKTÜ





TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut, Türkiye'de tahıllar içinde buğday ve arpadan sonra en geniş ekim alanına sahip bitkinin mısır olduğunu belirterek üretimin sürdürülebilirliği ve üreticinin korunması için Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak yaptıkları maliyet hesabına göre mısırın bu yıl kilogramı 7 TL’nin altında olmaması gerektiğini söyledi.Mısırın hem insan beslenmesinde hem de hayvan yemi olarak kullanılan önemli bir bitki olduğunu ifade eden Korkut, anavatanı Amerika olan mısırın binlerce yıldan beri Anadolu topraklarında tarımı yapılan bitkilerden biri olduğunu, Türkiye verim ortalamasının dekarda 700-1100 kg aralığında değiştiğini belirtti.1961 yılından beri mısır ekim alanları değişmemesine karşın hibrit çeşitlerin kullanılmasıyla verimin belirgin şekilde arttığını ifade eden Korkut, “Verim artışı olmasına rağmen artan girdi maliyetleri üreticinin belini bükmüştür. Ülkemizin yıllık toplam mısır ihtiyacı yaklaşık 9 milyon ton, üretimimiz ise 6,5 milyon tondur. Aradaki 2,5 milyon tonluk kısım ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Ülkemiz çiftçisine gerekli destek sağlanırsa üretimimiz tüketimimizi karşılayacak tonaja rahatlıkla gelecektir” dedi.