Mısır'ın eski lideri Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti

Mübarek 1981 ile 2011 yıllar arasında cumhurbaşkanı olarak görev yapmış, 2011 Arap Bahar protestoları sonucunda istifa etmek zoruna kalmıştı.



Devlet televizyonunun haberine göre, 1981 ile 2011 arasında Mısır'ı yöneten Hüsnü Mübarek, yeniden ameliyat olmasından haftalar sonra hayatını kaybetti. Öncesinde oğlu Ala, Mübarek'in rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım odasında olduğunu belirtmişti.





Sisi: Askeri lider ve savaş kahramanıydı







Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfetah es Sisi'nin makamından yapılan açıklamada, Mübarek 'askeri lider ve savaş kahramanı' diye nitelenerek yasının tutulduğu ve ailesine taziye mesajı iletildiği belirtildi.





Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüten Enver Gargaş, Arap aleminin çok önemli ulusal ve tarihi pozisyonlar almış bir devlet adamını kaybettiğini duyurdu.



