MKE'den Katar'a 'zamanlaması manidar' kutlama mesajı

SAMANYOLUHABER - ATİNA







Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun yapısını değiştiren kanun 3 Temmuz 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Böylelikle MKE, Erdoğan rejimi tarafıdan rahatlıkla satılabilecek bir yapıya büründürülmüştü.





Ekonomik krizden bir nebze de olsa sıyrılmak isteyen AKP'li Cumhurbaşkanı Receğ Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Katar'a gitmiş ve ülkenin elde kalan son birkaç fabrikasını da Katarlılar'a satmak için anlaşma imzalamıştı.





Bu imzaların hemen ardından MKE'nin Katarlılar'a satılacağına dair iddialar kulislere ve kamuyuna yansımıştı.



RESMİ HESAPTAN KATAR'A KUTLAMA





Tam da bu iddialar güçlenerek artmaya başlamışken, MKE'nin resmi Twitter hesabından Katar'ın Milli Günü kutlandı.





22 Ocak 2021'den bu yana kandillerde, dini ve milli bayramlarda ve Azerbaycan, Pakistan, Kosova, Malezya gibi Müslüman ülkelerin milli günlerini kutluyor.





KATAR BİR İLK





22 Aralık 2021'den bu yana aktif olarak kullanılan https://twitter.com/MKEgovtr sosyal medya hesabından paylaşılan bu kutlama mesajlarında milli günü kutlanan ilk Arap ülkesi ise Katar oldu. Bu kutlama mesajının MKE'nin 'Özelleştirilmesinin' önünü açan değişiklik ve Katar'la yapılan anlaşmanın hemen ardından yapılması manidar bulundu

