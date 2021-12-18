Özhaseki'nin yalanını halefi ifşa etti

“AYRILIRKEN KASASI DOLU DOLU DA BİR BELEDİYE BIRAKTIM”





MUSTAFA ÇELİK, MEHMET ÖZHASEKİ’Yİ YALANLADI





“ÖZHASEKİ GÖREVİ BIRAKTIĞINDA KASA BOŞTU, ARKADAŞIN ÜTÜSÜ BOZULMASIN ALTINI ÇALDIRMAYALIM DİYE AÇIKLAMADIK”





MEMDUH BÜYÜKKILIÇ İSTİFA ETMEK İSTEMİŞTİ





30 MİLYON AVRO DAHA KREDİ ÇEKİLDİ





GÜNCEL BORÇ 1 MİLYAR 754 MİLYON TL





Özhaseki'yi görevi devrettiği isim yalanladı: 'Belediyenin kasası boştu ütüsü bozulmasın diye açıklamadık'AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler öncesi, 13 Mart’ta Ankara Pursaklar’da katıldığı bir programda Kayseri’deki belediyecilik yıllarını anlatmıştı.Kayseri’de 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını anlatan Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kasasında da dolu dolu para bıraktığını iddia ederek şunları söylemişti:“Belediyelere başladığımızda borçlu belediyeler, kasa tam takır bankamatik memurlar ve işçiler var! Şehrin yarıdan fazlası gecekondu ve kapıda alacaklılar bekliyordu. Hizmet yok! Böyle bir ortamdayken 21 yıl gayret ettim bir santim ne altyapı eksiği bıraktım nede üst yapı eksiği bıraktım. Çok şükür! 100 binden fazla bir gecede briketten evleri bir gecede yıktım ama kimse dama çıkıp da bana kimse kiremit atmadı. Beddua da etmedi, hepsini Elhamdülillah tertemiz evlerine yerleştirdim. Hem de bu işi ceplerinden para çıkmadan yaptım. Ayrılırken kasası dolu dolu da bir belediye bıraktım! Paris’te ne varsa aynısı kazandırarak ayrıldım. Herkesle helalleşerek ayrıldım.”Özhaseki’nin bu sözlerine, kendisinden sonra görevi devrettiği halefi Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Eski Başkanı Mustafa Çelik’den yalanlama geldi.Konuya ilişkin Kayseri Yerel Haber’e açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Eski Başkanı Mustafa Çelik, “Özhaseki başkan seçim meydanlarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kasasını dolu dolu bıraktım diyordu. Görevi bırakmadan 3 ay önce 100 milyon TL kredi çekilmiş, 30 milyon TL’si harcanmış, 70 milyon TL’si kasadaydı. Özhaseki’nin dolu dolu bir kasa bıraktım dediği konu budur. Kredi çekip borç aldığı parayı kasada bırakmış! Bu borcu da benim dönemimde kat be kat fazla faiziyle biz ödedik. Arkadaşın (Mehmet Özhaseki’nin) ütüsü bozulmasın diye açıklamadık. O dönem altını çaldırmak istemedim ama kazın ayağı öyle değilmiş! Şimdi bunları herkes görüyor” dedi.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Çelik’in bu şok sözleri, seçildikten 2 hafta sonra istifa etme söylentileriyle Kayseri gündemine oturan Başkan Memduh Büyükkılıç’ı akıllara getirdi.İddiaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin devasa borç yükü nedeniyle sağlık problemlerini gerekçe göstererek istifa etmek istemiş ancak, Özhaseki devreye girerek söz konusu istifayı engellemişti.Seçildikten 3 ay sonra, 15 Temmuz 2019 tarihinde Kayseri’deki basın kuruluşlarına açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyenin 2035 yılına kadar yapılandırılmış 1 milyar 200 milyon lira borcu olduğunu açıklamıştı.Bu borcun üzerine, 4’üncü etap Şehir Hastanesi hattı ve 5’inci etap Anayurt hattı Tramvay Projesi’nin tamamlanabilmesi için Yurt Dışı kaynaklı İslam Bankası’ndan çekilen 30 milyon Avro’luk (Yaklaşık 554 milyon TL) kredi de bu miktarın üzerine eklendi.Belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şu anki toplam güncel borcunun belediye tarihinde ilk kez zirve yapıp, 1 Milyar 754 milyon TL’ye ulaştığı iddia edildi. Söz konusu miktara, son günlerdeki döviz kur farkının da eklenmediği belirtildi.