Mobil oyunlardaki tehlike... Kişisel verileri böyle ele geçirmişler!

Bir mobil oyun oynayan G.B. isimli yurttaş, oyundaki kişilerin kimlik bilgilerine panel üzerinden ulaşıldığını öne sürerek yaşadıklarını anlattı. G.B., “Ailemin ve akrabalarımın telefon numaralarına erişmişler. Akrabalarıma grup açarak bana ait olmayan fotoğraflar atıldı. Bizim numaramızı nasıl buldu diyorlar. Ben daha sonra bilgilerime erişildiği için suç duyurusunda bulundum” dedi. Oyunda yaşanan bir anlaşmazlıktan sonra tehdit edildiğini öne süren G.B., “Beni araştırmışlar, kimdir, nerede yaşar diye panelden beni buluyorlar. Sonra mesaj attılar ‘Hatırladın mı bizi?’ dediler” ifadelerini kullandı.





Bazı mobil oyun uygulamalarında bazı kişilerin “panel” üzerinden yurttaşların MERNİS verilerine ulaşarak kötü amaçla kullandığı ortaya çıktı.Cumhuriyet’ten Rengin Temoçin’in haberine göre, Özellikle Telegram üzerindeki gruplarda yurttaşların kişisel verilerinin yer aldığı paneller satılırken buna erişen kişilerin de farklı oyun platformlarındaki oyunculara karşı bu paneli kullandığı belirtildi.Serkan E. isimli bir baba çevrimiçi bir bilgisayar oyunu oynayan kızının diğer oyuncular tarafından bilgilerine erişildiğini öne sürdü. Serkan E., “Kızım birkaç oyun grubuna girmiş. Gruptaki ‘abi’ adlı oyuncu kızımı taciz edip, fotoğraf istiyor. Kızım göndermeyince bu kişi panelden kızımın annesinin telefon numarasına ulaşıyor. Eve bir anda biz istemememize rağmen yemek siparişleri geldi. Ardından evimize sahte polis ihbarları yapıldı. Bunu yapanın 17 yaşında bir çocuk olduğunu öğrendik. Panel üzerinden tüm bilgilerimize ulaşmış. Şikâyetçi olduk” dedi.