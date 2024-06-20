Samanyolu Haber /Dünya / Putin Vietnam'da /20 Haziran 2024 11:39

Putin Vietnam'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki günlük Kuzey Kore ziyaretinin arından yine iki günlük resmi ziyaret için Vietnam'a gitti.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Kremlin tarafından yapılan açıklamada cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet Hanoi'de temaslarına başladı.

Ziyaret kapsamında Vladimir Putin'in Vietnam Devlet Başkanı To Lam, CPV Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, Başbakan Pham Minh Trinh ve Ulusal Meclis Başkanı Tran Thanh Man ile bugün görüşmeler yapacak. Taraflar çok sayıda ikili belge imzalamayı planlıyor.

Putin ayrıca Sovyet ve Rus üniversitelerinin mezunlarıyla da görüşecek.

Putin’in beraberinde müzakerelere katılan Rus heyetinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Başbakan Yardımcısı Dmitry Chernyshenko, Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alikhanov, Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt, Enerji Bakanı Sergei Tsivilev ve Adalet Bakanı Konstantin Chuychenko yer alıyor.

Vietnam’ın Rusya’yı “stratejik savunma” ile enerji ve silah tedariki dahil birçok alanda destek olarak gördüğünü yazan Bloomberg Rus liderinin ziyaretinin ABD’nin Hanoi Büyükelçiliği’nin itirazlarına rağmen gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Ajansın haberinde, “Vietnam, ABD’nin eleştirilerini göz ardı ederek Putin’i ilişkileri güçlendirmek amacıyla ağırlıyor” ifadesine yer verildi.
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