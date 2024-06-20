İmamoğlu'ndan Avrupa ve hükümete mülteci eleştirisi

İstanbul'da 2,5 milyona yakın mülteci olduğunu anlatan İmamoğlu, bu sayının İstanbul'daki 16 milyon resmi nüfusun neredeyse yüzde 17-18'ine tekabül ettiğini söyledi. Sözlerini "Böyle bir artış olamaz. Doğru değil. Mülteciye de haksızlık, İstanbulluya da haksızlık" diye sürdüren İmamoğlu, Türkiye'ye düzensiz göçle gelenlerin sayısını ise bilmediklerini dile getirdi. Eleştirilerini hükümetin geçmişteki Suriye politikası üzerinden sürdüren İmamoğlu, "Türkiye'de, gelecekte hesabını veremeyecekleri kötü bir uygulamayla, ardına kadar kapıyı açarak ve de altını çizeyim, Suriye'de veya Irak'ta başta olmak üzere, orada yaşanan birtakım karışıklıkları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyadaki dış ilişkilere bakışına ters bir biçimde, iç işlerine müdahale edecek şekilde yöneterek göçü de tetiklemişiz" dedi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'nın Düsseldorf kentinde Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) üyeleriyle bir araya geldi. Bir Türk girişimcinin restoranında gerçekleştirilen toplantıda ATİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Sarıyar, Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.İmamoğlu'na toplantı sırasında kendisine Türkiye ve dünyadaki mülteci sorununa ilişkin görüşleri soruldu. Yanıtında, sorunun kaynağında ve çözümsüzlüğünde Avrupa ve hükümetin yanlış politikalarının yattığını vurgulayan İmamoğlu, mülteci meselesinin evrensel bir sorun olduğuna işaret etti. İmamoğlu, "Kaynağı açlık olabilir, susuzluk olabilir, iklim krizi olabilir. Daha kötüsü, savaş olabilir. Böyle bir ortamda göç eden insanları 'Barışı nasıl oraya getirebiliriz' ya da 'Suyu nasıl oraya getirebiliriz' ya da 'Açlığı orada nasıl sona erdirebiliriz' diye düşünmek zorunda olan ülkeler iken ne yazık ki Türkiye'yi, 'Şu kadar para verelim ve mültecileri orada tutun' pazarlığı yapılan ülke haline getirdiniz. Ve bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hükümeti, kötü sınav vermiştir" dedi.İmamoğlu, toplantıda "Almanya, Türkiye'yi kıskanıyor mu?" şeklindeki soruya da "Ben tabii Almanlar arasında bir anket yaptırmadım, bizi kıskanıyorlar mı diye. Kesinlikle bir kere kıskanılacak bir topraklarda yaşıyoruz. Türkiye'miz cennet. Başka bir ülke. Ama biz ülkemizin, o toprakların, o cennet vatanın hak ettiği değerde bir yönetimle ya da orayı koruyan, geliştiren, dünya ölçeğinde hak ettiği yere taşıyan bir seviyeye taşıma konusunda başarılı olamadık. Bunu kabul edelim. Yani bugün 8 bin dolarlarda, 9 bin dolarlarda kişi başı milli geliri konuşuyorsak, bizim suçumuz var" yanıtını verdi.İmamoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada da Avrupa Birliği yolculuğunun Türkiye için önemli olduğunu belirterek "Özellikle AB ilişkilerinin devam edebilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi, üyelik sürecinin uğramış olduğu sıkıntıya rağmen, AB’nin ortaya koyduğu bir kısım kriterlerin ülkemiz faydasına, lehine kullanılması ve bu konuda atılacak adımların ülke insanının mutluluğu açısından önemli olduğunu düşünenlerdenim" dedi.İmamoğlu, bu kapsamda ilişkilerin normalleşmesi ve diyaloğun mutlaka seviyeli ve saygın bir biçimde ilerlemesi konusunda adımların atılmasını Türkiye adına önemsediğini ifade etti.