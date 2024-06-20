Özgür Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir programda "Oy alamayınca 'Hata bizde nerede?' demek yerine oy vermeyen seçmene 'bidon kafa' diyen bir zihniyet... Zaten bu partinin 47 yıldır ilk kez birinci parti olmasının sebebi bu zihniyetten yaşadığımız kopuş. Seçmen dediğin kişi birer insandır. İşsiz, aç, yoksul, ötekileştirilmiş, yalnız, endişeli... Sen ona diyorsun ki 'bu ülkeyi kim yönetsin?' Sen ona güven vermediysen, o da sana oy vermediyse 'bidon kafa' olan sensin. Oturup kafanı duvara vurup, 'Nerede yanlış yaptım' diyeceksin. Ama seçmene kusur bulan, emir veren, kafa tutan bir yaklaşımı ben reddediyorum" ifadelerini kullandı.



Bunun üzerine Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Özgür Özel'i hedef aldı.



Özdil, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:



"Buket Aydın'ın lideri Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim. 'Erken seçim istemiyor, AKP'nin toparlanmasına fırsat tanıyor' dediğim için bana saldıran Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim. Namuslu gazetecilere küfreden trollerin abisi Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim. 'Bütün dünyada, birinci parti olmasına rağmen erken seçim istemeyen ilk ve tek genel başkan' dediğim için, 'AKP’nin dört yıl daha iktidarda kalması için özel çaba harcıyor' dediğim için bana saldıran özgür özel, bu iftiranı sana yedireceğim.''



"BANA YILLLARCA 'ABİ' DİYEN ÖZEL.."



Özdil, ayrıca "Bana milletvekiliyken yıllarca “Yılmaz abi” diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını -gözlüğü çıkardın ama- gözüne sokacağım" ifadelerini kullandı.