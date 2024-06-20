Bahçeli’nin açıklamalarından ortaya çıkan bir diğer mesajın da, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasette başlayan “yumuşama ve diyalog zeminine’ yönelik olduğu ifade ediliyor.





Dolayısıyla; siyasette diyalog zemini, “Türkiye’nin milli meselelerinde birlikte ve ortak duruş” çerçevesiyle çiziliyor.





Normalleşme sürecinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar AKP'de analiz edildi. Parti kaynakları, “Biz Cumhur İttifakı ile yola devam ediyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP ile başlayan diyalog zemininin devam etmesinden yanayız. Olması gereken bu. Bu CHP ile bir ittifak değil, Türkiye’nin milli toplumsal meselelerinde birlikte duruş ve işbirliği” değerlendirmesini yaptı.Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre; siyasi kulislerde, Bahçeli’nin yazılı açıklamasının her satırının AKP'ye ayrı ayrı ‘mesaj’ verdiği yorumları yapılırken, AKP de Bahçeli’nin her satırını tek tek analiz etti. Bahçeli’nin siyasette yankı uyandıran açıklamalarının ardından ‘yumuşama’ döneminin de çerçevesi çizildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti yöneticilerinin, “Cumhur İttifakı büyük bir kararlılıkla yoluna devam ediyor" mesajıyla “Cumhur İttifakının güven tazelediği ve ittifakın bozulma senaryolarının tutmayacağı" yorumları yapıldı.Bahçeli’nin açıklamalarının ardından, AKP ve CHP kanadından gelen değerlendirmelere bakıldığında siyasette yumuşamanın belli çerçeveye oturtulduğu hatta adının konduğu yorumları yapılıyor.AKP içinde, “Biz Cumhur İttifakı ile yola devam ediyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP ile başlayan diyalog zemininin devam etmesinden yanayız. Olması gereken bu. Bu CHP ile bir ittifak değil, Türkiye’nin milli toplumsal meselelerinde birlikte duruş ve işbirliği” değerlendirmeleri yapılıyor.Bahçeli’nin, ‘AK Parti içinde gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasına’ yönelik sözleri, kamuoyunda Cumhur İttifakı’na karşı çıkan bir grubun olduğu şeklinde yorumlansa da AKP yönetimi, "Mevcut değil bunlar eskiler” yorumunu yapıyor. Suyu bulandıranlardan AKP'nin de rahatsız olduğu aktarılıyor.AKP kaynakları, “Sayın Bahçeli parti içinde aktif görevlilerden bahsetmiyor. AK Parti kimliği taşıyan ama şu anda aktif görev yapmayan bizim de rahatsız olduğumuz isimler. Daha çok sosyal medyadan mesaj veren isimler bunlar” değerlendirmesinde bulundular.