Samanyolu Haber /Politika / AKP'li başkanlar birbirine girdi: Karakolluk oldular! /20 Haziran 2024 12:42

AKP'li başkanlar birbirine girdi: Karakolluk oldular!

Elazığ'da AKP'li başkanların da aralarında bulunduğu kişiler birbirine girdi. AKP’li Turan, darp raporu alarak AKP’li Toprak’ın çocukları ve beş kişiden şikayetçi oldu.

SHABER3.COM

Elazığ’ın Keban ilçesinde AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Turan, AKP Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak’ın iki çocuğunun da aralarında bulunduğu yedi kişiden kendisine darp ettikleri gerekçesiyle şikayetçi oldu. Turan’ın babası Yunus Turan, “AK Parti teşkilatlarında öyle bir mide bulandırıcı şeyler oluyor ki oğluma görevi bırak diyorum ama anlatamıyoruz” dedi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde AKP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Turan'ın, AKP Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak’ın çocukları E. Toprak ve E. Toprak’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tarafından darp edildiği iddia edildi. AKP’li Turan, darp raporu alarak AKP’li Toprak’ın çocukları ve beş kişiden şikayetçi oldu.

Daha önce de Keban Barajı'na güvenlik görevlisi alımı nedeniyle AKP Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak ile AKP Keban İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Turan'ın babası Yunus Turan arasında yaşanan kavga sonrasında AKP'liler karakolluk olmuş, parti yöneticilerinin araya girmesiyle taraflar şikâyetlerinden vazgeçmişti.

'7-8 KİŞİ ÇOCUĞUMA SALDIRDI'

Yaşanan olayla ilgili konuşan AKP Keban İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Turan’ın babası Yunus Turan, "Salı günü oğlumu yedi sekiz kişi iki arabayla taciz etmişler ve kendilerine sözlü karşılık vermesini beklemişler. Çocuğum da 'bir şey mi var' diye sormuş. Sonrasında oğlum Oğuzhan eve gelirken 7-8 kişi arabadan inip çocuğuma saldırıyorlar, kafasına ve kaburgalarına tekme atmışlar. Çocuğumun darp edilmesi sonrasında hastaneye gittik ve darp raporu aldık, sonrasında da saldıranlardan da şikayetçi olduk. Oğluma saldıranlardan ikisi Turgay Toprak’ın oğlu diğer kişileri tanımıyorum. Büyük ihtimalle alkollülerdi. AK Parti teşkilatlarında öyle bir mide bulandırıcı şeyler oluyor ki oğluma görevi bırak diyorum ama anlatamıyoruz" dedi.

AKP'DEN İKİ KİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

AKP Elazığ İl Başkanlığı da sosyal medya hesabından “Keban İlçemizde vuku bulan ve bazı teşkilat mensuplarımızın da dahil olduğu asayiş olayı ile ilgili olarak adli ve idari süreç devam etmektedir. Hadisenin partimiz iç tüzüğü yönünden incelenmesi amacıyla İl Teşkilat Başkanımız ve Keban İlçemizden Sorumlu Koordinatör İl Başkan Yardımcımıza gerekli görevlendirme yapılmış olup süreç devam etmektedir" açıklamasını yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li başkanlar birbirine girdi: Karakolluk oldular! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:53:32