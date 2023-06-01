Moldova'nın AB üyelik başvurusunda 'büyük ilerleme' kaydedildi

Ekim'de yazılı rapor sunulacak





"Moldova'nın geleceği AB'de"

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, "Bizim neslimizin Moldova'yı Avrupa ailesine katma ve Avrupa Birliği'ni eve getirme görevi var. Sevgili Ursula, bunu başaracağımıza inancım tam." diye konuştu.

AB, Moldova’da Ortaklık Misyonu açtı





Moldova'nın AB'ye üyelik başvurusu

AB, Rusya'nın Şubat 2022'deki saldırısı sonrası Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasının ardından Ukrayna ve Moldova'nın yaptığı üyelik başvurusu üzerine, 23 Haziran 2022'de iki ülkeye adaylık statüsü vermişti.

Brüksel, Moldova'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı öncesinde Kişinev'e AB üyeliği konusunda net mesajlar verdi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'yu ülkesinin gerekli reformlarda "büyük ilerleme" kaydetmesi dolayısıyla kutladı.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Moldova'da AB Ortaklık Misyonu'nun açılışını yaptı.Leyen, Moldova'nın başkenti Kişinev'de Sandu ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Moldova Avrupa'nın kalbinde yer alıyor. Moldova Avrupa'dır. Bugün ve yarın, tüm Avrupa Moldova'dır." dedi.Moldova'nın AB üyeliği sürecine değinen von der Leyen, "Moldova halkına 'yanınızdayız' mesajını vermek istiyorum. AB'ye giden yolda attığınız her adımda sizi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.Kişinev'deki AB delegasyonunun personel sayısını önemli ölçüde arttıracaklarını belirten Leyen, "Bu temelde reformların geliştirilmesinde sizi desteklemek ve aynı zamanda gerekli olan idari kapasiteyi oluşturmanıza yardımcı olmak için" dedi.Von der Leyen, geçen sene "Rusya'nın Moldova'ya enerji şantajı yaptığı sırada çok zor durumda olduğunu" ancak şimdi bağımlılığının azaldığını belirterek, "Moldova'yı gerçekten takdir ediyorum. Çok zor bir dönemden geçtiniz ama çok daha fazla bağımsızlık ve özgüven kazandınız. Doğal gazı dünya pazarından satın alabiliyorsunuz ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyorsunuz." diye konuştu.Birkaç hafta içinde Moldova'nın AB üyelik sürecindeki ilerlemeyle ilgili sözlü, ekimde yazılı raporun sunulacağını, aralıkta da AB Konseyi'nin durumla ilgili kararını vereceğini aktaran von der Leyen, "Ancak yalnızca deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim ki (Rusya'dan yönelen) tüm baskılara rağmen Moldova'nın hızla ve yüksek kalitede ilerlediğini görmek şaşırtıcı." değerlendirmesinde bulundu.Sandu, ülkesinin geleceğinin AB'de olduğunu, reformlar için en üst seviyede çaba gösterdiklerini vurguladı.AB'nin dün aldığı, Moldova'nın ve komşusu Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı ve toprak bütünlüğünü baltaladığı gerekçesiyle Moldova'dan 7 kişiye yaptırım uygulama kararına değinen Sandu, bunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moldova'da AB Ortaklık Misyonu'nun açılışını yaparak, bu ülkeye "Rus tehdidi karşısında yalnız olmadığı" mesajını verdi.Kişinev'de ülkenin Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ile katıldığı açılış töreninde basın mensuplarına açıklamada bulunan Borrell, "Bu, Moldova'nın yalnız olmadığına dair açık bir mesajdır. Siz, bizim stratejik ortağımızsınız. AB'nin gelecekteki üyesisiniz." dedi.Başlangıçta 15 askerden oluşacak misyon, iki taraf arasındaki güvenlik ve savunma işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra Moldova'nın mevcut tehditler ve gelecekteki krizler karşısında dayanıklılığına katkıda bulunmayı hedefliyor.AST'nin Prag'daki zirvesinde 2. toplantının Moldova'da yapılması kararlaştırılmıştı. AST Zirvesi'nin Moldova'da yapılmasının Moskova'ya verilecek mesaja ilave olarak bu ülkenin AB perspektifini destekleyici bir boyutu da bulunuyor.