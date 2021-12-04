Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 'negatif'de tuttu

Moody's raporunda, Türk Lirası üzerindeki baskıdan bağımsız olarak, ülkenin 'dış kırılganlık riskinin' azaldığını belirtti.



Moody's, Türkiye'nin kamu maliyesinin nispeten güçlü kalmasını beklediğini, Türkiye'nin kamu borcunun da 2022'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) yaklaşık %40 oranında kalacağını öngördü.



Türk özel sektörünün kur oynaklığına karşı nispeten direnç gösterdiği belirtilen raporda, öngörülemeyen politikalara atıfta bulunarak Türkiye'nin negatif olan görünümü teyit edildi.



Moody's ayrıca "Mevcut ekonomi politikası, önümüzdeki aylarda daha yüksek enflasyona yol açacak, hane halkının satın alma gücünü aşındıracak ve düşük faiz oranlarına rağmen büyümede keskin bir yavaşlama olasılığını artıracaktır." dedi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayında enflasyonun 3,51 artarak yıllık bazda yüzde 21,31 olduğunu duyurdu. TÜİK'in kasım ayına ilişkin cuma günü açıkladığı verilere göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 21,31, aylık yüzde 3,51 arttı.



Moody's derecelendirme kuruluşunun yanı sıra Fitch de önceki günkü açıklamasında, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken, kredi notunu görünümünü negatife çevirdi. Kurum Türkiye'nin büyüme beklentisini ise yüzde 9,2'den yüzde 10,5'e çıkardı.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global ise Merkez Bankası’nın piyasaya dolar sürerek, Türk lirasında değer kaybını önlemeye çalışmasının Türkiye’yi daha fazla hasar alma riskiyle karşı karşıya bıraktığı uyarısında bulunmuştu.