Samanyolu Haber /Dünya / Moskova’da ‘Terörle Mücadele Rejimi’ kaldırıldı /26 Haziran 2023 12:46

Moskova’da ‘Terörle Mücadele Rejimi’ kaldırıldı

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, başta Moskova olmak üzere Voronej ve diğer bölgelerde uygulanan Terörle Mücadele Operasyonu rejiminin kaldırıldığını duyurdu.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, terörle mücadele operasyonu (CTO) rejiminin getirilmesiyle ilgili tüm kısıtlamaların kaldırıldığını söyledi.

Kommersant’ın haberine göre ise Paralı Askeri Birlik Wagner’in kurucusu olan Yevgeny Prigojin hakkında soruşturmanın devam ettiği yazıyor.

Rus paralı asker grubu Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in başlattığı ‘isyan hareketi’ sonucu savcılık tarafından açılan soruşturmanın iptal edildiği duyurulmasının arından yeni bir gelişme yaşandı.

Olayın başladığı ilk saatlerde Federal Güvenlik Kurumu FSB’nin açtığı soruşturmanın ise halen devam ettiği belirtildi. Kommersant’ın haberine göre, 26 Haziran sabahı, Paralı Askeri Birlik Wagner’in kurucusu olan Yevgeny Prigojin'in dahil olduğu silahlı bir isyanın örgütlenmesine ilişkin ceza davası feshedildi ancak FSB'nin soruşturma departmanından bir müfettiş tarafından soruşturulmaya devam ediyor.

Wagner’in silahlı isyanın yaşandığı 24 Haziran günü Belarus Başkanı Aleksander Lukaşenko’nun aracılığında varılan anlaşma sonrası Prigojin hakkında acılan ceza davasının iptal edildiği açıklanmıştı.
Ancak denetim kurumundaki bir kaynak Kommersant’a, ceza davası açma kararının henüz iptal edilmediğini ve isyanla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.
Gelişmeler hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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